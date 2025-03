Concepción: Repudio generó video de predicador que responsabiliza a niñas y mujeres por abusos sexuales

Un fuerte rechazo generó la publicación de un video viral en el que un hombre, que predica en la Plaza de la Independencia de Concepción, culpa a mujeres y niñas de los abusos sexuales que sufren.

En el registro, se le escucha decir: “¿Por qué pasan las violaciones? No es por culpa del profesor, es culpa de la niña que está ahí, provocando” .

Municipalidad se refirió al hecho

Las declaraciones han provocado indignación en redes sociales y reacciones de las autoridades. La Municipalidad de Concepción informó que presentó una denuncia en el Juzgado de Policía Local, además de una fiscalización del caso.

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, condenó enérgicamente los dichos y aclaró que el hombre no pertenece a ninguna iglesia evangélica. “Él no participa en una iglesia evangélica y no representa el sentir de la gran mayoría del mundo cristiano. Culpar a las niñas de las violaciones, culpar a las mujeres y no a los violadores son hechos totalmente condenables”, afirmó.

Además, la autoridad señaló que la Municipalidad tomó acciones inmediatas: “Nosotros, cuando se hizo la denuncia, se procedió a la fiscalización y se cursó la citación respectiva al Juzgado de Policía Local, como también actuó Carabineros en lo que le corresponde”.

El caso también ha puesto en discusión la presencia de predicadores en espacios públicos. Muñoz advirtió que algunas personas realizan discursos sin representar a las comunidades religiosas y sin autorización: “Personas que llegan y dan discursos que no corresponden al sentir del mundo cristiano y también incurren en la falta de emitir ruidos molestos sin autorización”.