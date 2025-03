“La reforma previsional va a ser promulgada”: Gobierno aplaude que el TC haya declarado inadmisible el recurso contra el proyecto de pensiones

Luego de varios años de discusión, de acuerdos políticos, encuentros y desencuentros, durante la jornada de este martes 4 de marzo, el gobierno a través de la ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que la reforma previsional será promulgada prontamente, luego que el Tribunal Constitucional declarase inadmisible el recurso presentado en contra de la normativa.

“Hace poquito se ha sabido que el Tribunal Constitucional ha declarado inadmisible el recurso contra la reforma previsional por extemporáneo y, por lo tanto, la reforma previsional va a ser promulgada, será ley de la República y será derecho para los hombres y mujeres de nuestro país“, destacó la ministra Carolina Tohá.

Tohá destaca aprobación de la reforma de pensiones tras “largo camino”

En ese sentido, la ministra del Interior agregó que la reforma de pensiones tuvo un “largo camino, muchas caídas, muchas dificultades, pero siguió adelante, machacar y machacar y no renunciar. Y el que te trató mal, igual sigues trabajando con él. No le das la espalda porque sin ellos, sin todos, cosas como estas no se pueden hacer".

A lo anterior, la ministra Tohá apuntó que la pronta promulgación y entrada en vigencia de la reforma “es una gran alegría. Disfrutémoslo, cuidémoslo, mantengámoslo y sobre todo contagiémonos del espíritu que hay detrás de este enorme y tan importante proyecto”.

La reforma de pensiones se despachó desde el Congreso el pasado 29 de enero, luego de un trabajo intenso tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

La normativa beneficiará a 2.800.000 de personas y a casi un millón de mujeres recibirán una compensación por la brecha en sus pensiones, y entre otras cosas creará un Seguro Social que compensará justamente a los pensionados actuales y futuros por cada año cotizado, lo que también ayudará a corregir una injusticia histórica en las jubilaciones de las mujeres.