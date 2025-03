Ministro Nicolás Cataldo define las prioridades legislativas para este año: reforma a la educación pública y nuevo financiamiento que termina con el CAE

Dos millones y medio de alumnos se espera que retornen a clases este miércoles 5 de marzo en el país, proceso que culminará el viernes cuando ya estén en sus salas de clases los cerca de 3,3 millones de estudiantes que tiene el sistema escolar.

Por esta razón, el ministro de Educación Nicolás Cataldo, llamó a las familias a planificar el viaje al colegio, ya que se prevé un aumento en los tiempos de desplazamiento por el ingreso masivo de los escolares.

De igual forma, el secretario de Estado invitó a todas las familias que ya tienen una asignación de cupo en un colegio a tomarlo, ya que “son muchos los casos de personas que tienen asignados cupos y no han formalizado ese cupo y se encuentran aún buscando alternativas”.

El ministro Cataldo aseguró que “lo más importante es resguardar el derecho a la educación y asegurarnos que los estudiantes logren ingresar a un establecimiento educacional a inicio del año escolar. Durante todo el año pueden buscar moverse a otro establecimiento educacional, lo que no podemos hacer es interrumpir la trayectoria educativa de nuestros hijos e hijas”.

“Por lo tanto, hacer un llamado a las familias a formalizar las matrículas en donde ya tienen asignado un cupo. Y aquellos que aún andan buscando, bueno, asegurarnos que ahora en marzo los equipos directivos van a hacer correr las listas y obviamente siempre se podrán acercar al Ministerio de Educación para conseguir ayuda y orientación”.

Postulación SAE

Respecto a los resutados del proceso del SAE 2025, el minstro de Educación dijo que éstos, al igual que el año 2024, se van a entregar a inicios del mes de abril, “porque marzo es el mes en que se consolida la matrícula por parte de las escuelas. Por lo tanto, ahí se puede hacer un primer balance con los datos del propio sistema”.

“Lo que si podemos decir, es que en comparación con el año pasado, la cifra, a esta misma altura, es inferior a la que tuvimos el año pasado. La cifra de personas que aún siguen buscando a esta altura del año un cupo, dentro del universo de personas que ingresaron en agosto al SAE”, señaló Cataldo.

El ministro de Educación detalló que si bien más del 90 por ciento de las personas que postularon al SAE en el proceso regular obtuvieron matrícula, “allí es donde ocurre un nuevo fenómeno y es que algún porcentaje de ese 90% no formaliza la matrícula y continúa la búsqueda ya fuera del espacio regular del SAE. Y eso se traduce en que se derivan al sector particular, optan por escuela en la casa, preferencias personales o continúan buscando un colegio más cercano a las expectativas de la familia. Ellos son los que ingresan en lo que conocemos como Anótate en la lista, que en estricto rigor es un sistema que dura todo el año”.

Por tal razón, Cataldo explicó que el año pasado “se hizo un ejercicio pedagógico con aquellas familias que no estaban obligada a buscar escuela. Por ejemplo, un estudiante que está en octavo básico, pasa a primero medio y en el mismo colegio donde está hay primero medio, no tiene que postular a primero medio, solo continúa en su misma escuela”.

“Distinto es el caso de un estudiante que llega a octavo básico y la escuela en que está termina en octavo básico, tiene por necesidad que buscar en el SAE un establecimiento educacional para enseñanza media, esos son ”obligados”, afirmó el ministro.

Prioridades legislativas

Si bien existe optimismo por parte del ministro de Educación sobre el avance de la agenda legislativa del sector, este año estará cruzado por la elección presidencial y parlamentaria, lo que no siempre se traduce en eficiencia legislativa.

Pese a ello, el ministro Nicolás Cataldo señaló que retomarán “ahora después del receso legislativo el proyecto de ley de convivencia educativa” el cual esperan despachar en marzo, ya que está en la etapa final de su segundo trámite. “También el proyecto de ley de acceso a la educación parvularia, que es muy relevante para el sector y que está para ser despachado ahora”.

Asimismo, Cataldo afirmó que “la reforma a educación pública es una prioridad, estaba en el programa de gobierno también al igual que el fin al CAE y el FES, eso es algo que nosotros temos muy en el centro de la agenda y la prioridad va a hacer efectivamente lo que queda pendiente y lo medular que es el Financiamiento a la Educación Superior”.

El ministro de Educación explicó que estas serán prioridad, “por un lado, porque es parte del programa de gobierno y hay que cumplirlo. Pero en segundo lugar, porque es una necesidad para el país y para el fisco. La cantidad de recursos que hoy el Estado invierte en educación superior en comparación con la educación escolar y especialmente a la educación parvularia es muy grande. Hoy Chile gasta mucho en sostener el CAE y la gratuidad”.

“Entonces, el ejercicio de construir el FES dado los mecanismos de cobranza que tiene, entre otros aspectos del diseño técnico, va a permitir proyectar un ahorro que lo ha estimado Hacienda en 3500 millones de dólares en 10 años”.

El ministro Cataldo argumentó que “en un momento en que la cartera de Educación representa el 20% del gasto público no puede seguir aumentando más ese gasto público, porque eso significará que vamos a construir menos puentes y hospitales, se empieza a comer el presupuesto de las demás carteras. Lo que hay que pensar, es que más que meter más plata en educación, es hacer eficiente el gasto que ya es elevado”.

¿Hay piso político para aprobar el FES?

En el trabajo prelegislativo logramos constatar algo, todos eran conscientes que era necesario hacerlo. Además, las consecuencias para el fisco desde hace más de 10 años vienen siendo cada vez mayores a propósito de la tasa de morosidad, o sea, de aquellos que dejan de pagar, que no es un fenómeno nuevo. Muchos han querido decir que este fenómeno empezó con la promesa de campaña del presidente Gabriel Boric y la verdad es que ese fenómeno se comienza a ver indemediatamente después que egresa el primer cohorte masivo de estudiantes que ingresaron a estudiar con CAE el año 2014-2015.

Además, hay un aspecto medular que tenemos que abordar que tiene que ver con los ingresos de las universidades de tienen altas tasas de estudiantes de los deciles más altos de ingresos, o sea de aquellos estudiantes que tienen mejores condiciones socioeconómicas, a los cuales hoy les cobran copago y que en el modelo que estamos proponiendo eso se ve limitado. Entonces, ahí tenemos que resolver un tema con ese tipo de instituciones y creo que ese va a hacer el aspecto principal de la discusión técnica para llegar a un acuerdo respecto a ese proyecto.

¿Habrá cambios a los criterios para avanzar en la cobertura de la gratuidad?

Es parte de lo mismo. Si queremos buscar eficiencia en el gasto público, necesariamente teníamos que mirar lo que sucede con la gratuidad y ahí hay una modificación a los criterios macroeconómicos de crecimiento del país para gatillar el salto a los siguientes deciles y particularmente con el séptimo decil.

Se hace más exigente para poder efectivamente constatar un crecimiento económico que el país sea capaz de solventar el aumento al siguiente decil. Porque ya el crecimiento al decil superior en términos de población quizás es más pequeño en términos generales, pero a nivel de educación superior es más grande. Mientras más alto decil, más estudiantes hay en educación superior, porque son más las personas que acceden de los deciles altos, por lo tanto, es más caro y es ahí donde nos ponemos más exigentes en el requisito del crecimiento económico del país para gatillar el salto al decil superior.

Es decir, la gratuidad sigue vigente tal como está configurada, pero con un criterio más exigente para poder llegar al sétimo decil. Mientras tanto, resolvemos el acceso a través del FES que es un mecanismo que en estricto genera un sistema en que el estudiante virtualmente va a estar estudiando sin preocuparse de tener los recursos para eso. Va a hacer como la gratuidad, solo que aquellos que están en el 60% de menor ingresos no tienen que contribuir posteriormente al sistema".

No se retornará a la selección arbitraria

En medio de la tramitación de la ley de Presupuestos para este 2025, la oposición y el oficialismo se comprometieron a crear una mesa de trabajo para evaluar ajustes al Sistema de Admisión Escolar (SAE), los cuales deberán ser entregados en marzo al Ministerio de Educación para la elaboración de un proyecto de ley.

Sobre el punto, el ministro de Educación Nicolás Cataldo sostuvo que “si nosotros nos aperturamos a constituir este espacio transversal, y digo transversal académica y políticamente hablando, es porque necesitamos hacer correcciones al SAE”.

“Yo tengo una convicción, el SAE es un instrumento que cumple correctamente con el propósito central que es permitir que con libertad de las familias eligan la educación de sus hijos. Más del 90% de los estudiantes que postulan al SAE logran quedar en alguna de sus primeras opciones. Hay un segmento que por presión de oferta en algunos lugares no logra acceder. Y cuando digo eso no me refiero a la falta de oferta educativa, me refiero a los colegios donde postulan mucha más gente de la que tiene capacidad de absorver”.

¿Cuáles serán límites que el Gobierno no está dispuesto a traspasar?

Volver a la selección arbitraria, eso es algo que no va a ocurrir. Además, no está en el espíritu del acuerdo que firmamos. El acuerdo que se firmó con la oposición para constituir esta mesa, es que siempre se van a considerar el resguardo de los principios establecidos en la Ley General de Educación y en la Ley de Subvenciones, que es donde se consagra la no discriminación arbitraria.