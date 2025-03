Presidente Boric aceptó la renuncia de Carolina Tohá: así fue la despedida en La Moneda.

En pleno año electoral y en medio de rumores de una posible candidatura a la Presidencia, la ministra de Interior, Carolina Tohá, confirmó su renuncia al cargo este 4 de marzo.

En un acto en el Palacio de La Moneda, el presidente Gabriel Boric, le dio la despedida, así como los ministros que conforman el actual gabinete.

En el decreto leído en alocución nacional, se aceptó la renuncia de la funcionario, quien se despidió con fraterno abrazo con el actual mandatario.

Los ministros también la despidieron con abrazo grupal, antes de tomar asiento con evidentes gestos de conmoción. La acompañaron además familiares entre estos sus hijos quienes la tomaron de la mano en señal de apoyo.

Durante su discurso, Boric hizo hincapié en los esfuerzos por la seguridad. “... esta tarea ha sido liderada hasta hoy con tenacidad por la ahora exministra Carolina Tohá quien desde septiembre de 2022 en un momento difícil y desafiante asumió el ministerio del Interior y ha trabajado incansablemente en mejorar la seguridad de Chile”.

Más temprano en conferencia de prensa, Carolina Tohá anunciaba su decisión, la cual no consideró fácil. “La decisión no ha sido fácil...lo que corresponde en este momento es agradecer de corazón a la responsabilidad que el presidente me entregó para desempeñar este cargo, que es una responsabilidad tan alta”.

Carolina Toha, de 59 años de edad. Fue ministra Secretaria General de Gobierno durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, y subsecretaria General de Gobierno, durante el mandato del presidente Ricardo Lagos. Entre 2012 y 2016 fue alcaldesa de la comuna de Santiago.

La exfuncionaria ahora será reemplazada por el abogado Álvaro Elizalde quien tomó juramento en el mismo acto en el Palacio de la Moneda donde el presidente Boric le dirigió unas palabras. “Tendrá una tarea de continuidad que es tremendamente importante donde no hay que bajar los brazos ni relajarse ni un solo segundo”.