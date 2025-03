Bachelet terminó con la incertidumbre: no irá por una tercera candidatura presidencial y apoyará a quien sea el representante del oficialismo

Luego de la renuncia de Carolina Tohá como ministra del Interior, con el fin de iniciar su carrera presidencial, Michelle Bachelet terminó con la incertidumbre y confirmó que no irá por una tercera campaña hacia La Moneda.

“Tengo la convicción, como lo dije en octubre del año pasado, que ahora deben ser otros los que asuman el desafío presidencial. La buena política exige renovación. En nuestro sector hay personas muy valiosas y capacitadas que sabrán defender las demandas que el pueblo chileno anhela y merece”, indicó Bachelet a través de una declaración pública dada a conocer por la fundación Horizonte Ciudadano.

Agregó que “vivimos tiempos difíciles. La polarización, el populismo y el autoritarismo crecen y amenazan la democracia. Hoy más que nunca es necesario hacer esfuerzos por la defensa de los valores e ideales de la democracia y los derechos humanos. En este contexto, la tarea del progresismo es la unidad”.

“Por eso, llamo a las chilenas y chilenos a participar activamente de este proceso eleccionario, informándose y reflexionando serenamente. Agradezco de todo corazón el cariño, apoyo y confianza que me han demostrado tantos compatriotas. Seguiré trabajando por nuestro país y apoyaré con entusiasmo a quien finalmente resulte elegido para representar a nuestro sector en las elecciones de noviembre”, sentenció.

De esta forma, evitó entregar el apoyo a Tohá, sino a quien triunfe en primarias del sector.

Tohá inicia su carrera a La Moneda

“Me voy porque creo que me toca hacerlo, es lo que me corresponde a mí, le corresponde a mi generación también, y siento el deseo y siento la energía de entregar todo lo que tengo a nuestro país en esta etapa, con una responsabilidad aún mayor de la que he tenido en este tiempo”, expresó Carolina Tohá.

Según manifestó, ha estado en incontables luchas políticas a lo largo de su vida, y ahora se suma una nueva: “Cuando he considerado que son importantes para el país, nunca me he restado. Y ha llegado el momento de emprender otra lucha política, que es postular a la presidencia de la República“, agregó la exalcadesa.

Aunque es muy temprano para hablar de un plan de Gobierno, Carolina Tohá dio señales de lo que les ofrecerá a los chilenos con su candidatura a la presidencia, y la seguridad es parte de su discurso. “Un gobierno nuevo, que le ofrezca a Chile un proyecto nacional […] de progreso, de cohesión y de seguridad”, expresó.

Adicionalmente definió su ideología progresista: “Soy una mujer progresista, pero no creo en cualquier progresismo […] Un progresismo moderno, renovado, que se conecte con el sentido común”.