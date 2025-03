Carolina Tohá emprende nuevo rumbo político: Confirma candidatura presidencial tras renuncia a Interior

Carolina Tohá confirmó los rumores. Luego de su inminente renuncia al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la adherente al Partido por la Democracia reveló su nueva aspiración política: la presidencia.

Su confirmación se dio luego de que el presidente Gabriel Boric hiciera oficial el nuevo cargo de Álvaro Elizalde como ministro del Interior y Seguridad Pública. De acuerdo con CNN Chile, la exministra hizo énfasis en su fuerte compromiso con su anterior cargo dentro del Ministerio.

“Comprometida en cuerpo y alma en esta tarea”, comentó. Y aunque no fue tarea fácil dejar atrás esa etapa de su larga carrera política, aseguró que su entrega la llevó a buscar nuevos horizontes, la presidencia de Chile.

Carolina Tohá con foco en la presidencia

"Me voy porque creo que me toca hacerlo, es lo que me corresponde a mí, le corresponde a mi generación también, y siento el deseo y siento la energía de entregar todo lo que tengo a nuestro país en esta etapa, con una responsabilidad aún mayor de la que he tenido en este tiempo”, expresó Carolina Tohá.

Según manifestó, ha estado en incontables luchas políticas a lo largo de su vida, y ahora se suma una nueva: “Cuando he considerado que son importantes para el país, nunca me he restado. Y ha llegado el momento de emprender otra lucha política, que es postular a la presidencia de la República“, agregó la exalcadesa.

Aunque es muy temprano para hablar de un plan de Gobierno, Carolina Tohá dio señales de lo que les ofrecerá a los chilenos con su candidatura a la presidencia, y la seguridad es parte de su discurso. “Un gobierno nuevo, que le ofrezca a Chile un proyecto nacional […] de progreso, de cohesión y de seguridad”, expresó.

Adicionalmente definió su ideología progresista: “Soy una mujer progresista, pero no creo en cualquier progresismo […] Un progresismo moderno, renovado, que se conecte con el sentido común”.