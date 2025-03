Gladys Marín revive a 20 años de su muerte: libro recapitula sus luchas políticas y desclasifica documentos personales

En el umbral de una nueva conmemoración del Día de la Mujer, la figura política de la profesora, exparlamentaria y expresidenta del PC, Gladys Marín, resurge en todos sus matices históricos en la biografía que se lanza a 20 años exactos de su fallecimiento, con el nombre de “Una vida revolucionaria”.

Su autor es el historiador y periodista español Mario Amorós, quien revisita la intensa vida de la luchadora que fuera candidata presidencial en las elecciones de 1999 por la lista Unidad de Izquierda. El relato está basado en documentos que incluyen las cartas que Marín escribió durante su asilo y el exilio. Tras el Golpe, permaneció varios días asilada en la embajada de Holanda antes de iniciar es destierro en Europa, pero desde allí mantuvo el contacto con sus compañeros, amigos y familiares a través de las cartas.

En su travesía literaria, Amorós logra adentrarse en los proyectos, ilusiones y pesares de chilenos ilustres a partir de sus libros biográficos sobre Salvador Allende, Miguel Enríquez y Víctor Jara, pasando por Augusto Pinochet. Sobre las motivaciones de revivir el perfil de Gladys Marín, el escritor declaró que “hace tres años decidí emprender este proyecto e iniciar la recogida de documentación, bibliografía y testimonios. Fueron determinantes dos hechos: la acogida positiva a mi iniciativa por parte de los hijos de Gladys Marín y Jorge Muñoz, Rodrigo y Álvaro, a quienes previamente solicité la autorización para consultar toda la documentación que conservan (correspondencia de sus padres entre noviembre de 1973 y abril de 1976), y la posibilidad de revisar el archivo histórico del Partido Comunista”.

Gladys y la Operación Retorno

En 524 páginas, el libro recrea una época de represión y la trascendencia de un personaje histórico. Allí se relata, por ejemplo, cuando el 3 de junio de 1978 Gladys Marín regresa en forma clandestina a Chile a bordo de un autobús de línea desde Mendoza, por el túnel de Las Cuevas, con un pasaporte español. Sobre esa “Operación Retorno” que dejó numerosas víctimas, la exdiputada reconoce que “algunos logramos traspasar la barrera gracias a la compartimentación, pero, producto de las caídas, cuando llegamos nos encontramos sin nada», según explicó Gladys Marín en 1999.

La dirigente confiesa también que “llegamos pensando que teníamos contactos, pero no era así. Llegábamos a las casas de los compañeros y algunos no nos querían recibir, y yo los entiendo, ya que era una época de terror. En mi primer día en Chile, llegué a la dirección indicada, pero me miraron la cara y me dijeron: ‘Puede estar aquí una hora y luego se va. Y tuve que partir con mi maleta”.

El novelista español no disfraza su admiración por Marín, a quien conoció “en Santiago en agosto de 1997 y luego regresé acá en el invierno de 1999, cuando fui testigo de su campaña presidencial en San Bernardo o San Miguel, y la entrevisté en diversas oportunidades. Incluso en Madrid en septiembre de 2000”.

Al fin, “Gladys Marín, una vida revolucionaria” resignifica el rol que cumplió la dirigenta comunista en una etapa de sueños y luchas, de golpes y reinvindicaciones.