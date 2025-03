“Le faltan las patas en el barro”: Cruce de alta tensión entre el alcalde Sichel y el ministro Elizalde por “Estado de Emergencia” en Ñuñoa

Durante el martes 4 de marzo, Carolina Tohá renunció al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con el fin de comenzar su candidatura presidencial en apoyo de su colectividad. En su reemplazo, el Presidente Gabriel Boric eligió a Álvaro Elizalde como jefe de la cartera.

PUBLICIDAD

Ya en esta jornada, hubo un intercambio de opiniones entre el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, y el nuevo miembro del actual gabinete que gobierna al país, todo esto debido a un cuestionado anuncio del edil.

Sin ir más lejos, mediante sus redes sociales, Sichel informó acerca de su decisión de “decretar Estado de Emergencia Comunal” luego de la encerrona en que resultó baleado un funcionario de Carabineros, quedando gravemente herido. De esta manera, la idea sería “tomar medidas inmediatas para prevenir y reforzar la Seguridad en Ñuñoa”, por ejemplo la compra de herramientas de disuasión y prevención.

Además, el alcalde se tomó el tiempo de apuntar al Gobierno, pero específicamente al nuevo ministro del Interior: “No podemos seguir en una discusión absurda mientras quienes nos protegen están arriesgando la vida. ¿Qué más esperan? ¿Qué más tiene que pasar? Esperamos que el nuevo ministro del Interior deje de actuar como un comentarista más de la contingencia y habite rápidamente el cargo (...) Hechos, no palabras”, sostuvo.

Por su lado, en un punto de prensa, consultado por esta medida que tomó Sichel, Elizalde señaló que “yo entiendo que es más bien un anuncio de carácter comunicacional, o político, pero no tiene fundamento en nuestro ordenamiento jurídico”.

Luego, agregó que “me llama la atención porque él es abogado, pero no sé a lo que se refiere jurídicamente porque eso no está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. Quizás quiso hacer un punto solo hay un énfasis, pero nuestro departamento jurídico no contempla esa figura”.

La respuesta del alcalde Sichel

Según lo recogido por el medio La Tercera, ante estos dichos del nuevo ministro, el jefe comunal, sin tapujos, dijo: “que se ponga serio el Gobierno. Al final queremos contribuir los alcaldes y siempre todo se trata para ellos de la pelea política. Es por el oficio de políticos profesionales que están en el Gobierno hoy día y que tienen esta crisis de seguridad”.

PUBLICIDAD

“Si él cree que una medida política es poder comprar este fin de semana cámaras que permitan el control de la comuna, si él cree que es una medida política poder de alguna forma alterar el tránsito, que le venga a explicar a los ciudadanos de esa calle que va a ser él, además de mostrar las oficinas del nuevo ministro de Seguridad”, continuó.

“Esto no son medidas políticas, ministro Elizalde, esto es serio. (...) Le faltan las patas en el barro, las patas en la calle a algunos ministros para entender el problema de seguridad”, cerró Sichel.