Propuesta busca ponerle fin al cobro de los estacionamientos de los establecimientos de salud públicos y privados

La Comisión de Economía de la Cámara Baja, durante este próximo martes 11 de marzo, discutirá el proyecto que refuerza al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). Este será sometido a votación, y dentro de las indicaciones, está una medida que busca ponerle fin al cobro de estacionamientos en centros de salud.

El artículo 15 B propone que “los prestadores institucionales de salud, sean éstos de carácter público o privado, no podrán realizar cobro alguno por los servicios de estacionamiento”. Este contó con el apoyo transversal de los diputados, tanto de oficialismo como de oposición.

Esto implica que no existan cobros cuando sean utilizados por servicios de urgencia o emergencia por los pacientes y los familiares que van de visita. El cual cubriría todo el tiempo de la estadía, de acuerdo a lo que explica The Clinic.

La propuesta del diputado Víctor Pino

El diputado de Demócratas, Víctor Pino, propuso esta indicación tras una experiencia personal, quien acudió a un centro de salud tras una emergencia familiar, en donde estuvo por 6 horas y tuvo que cancelar $13 mil pesos por su estadía.

“Aquí hay que entender que la salud es una de las situaciones más sensibles que tiene la gente. Lo que queremos es aliviar la carga que tiene la gente, tanto en lo económico como en lo emocional”, declaró Pino.

“Hay personas que están hospitalizadas, y las familias tienen que ir todos los días a visitarlos. Imagínate una familia que está todos los días con alguien que está una semana, dos semanas hospitalizado, la cantidad de dinero que tiene que pagar si es que va en su propio auto es muy alta“, aseguró.

“Lo lógico es que el establecimiento se encargue de entregar algún ticket a quienes vayan a los centros de salud. Eso es lo que va a tener que ocurrir. Un ticket en el cual tú vas a poder ingresar al estacionamiento porque vas a la consulta médica, a ocupar el centro médico de exámenes o estás visitando a lo mejor algún paciente hospitalizado”, señaló el diputado.

El parlamentario aseguró contar con el apoyo transversal de colegas desde el Partido Comunista hasta los de la UDI, incluso del Ejecutivo.

Vale mencionar que no se descarta que hayas indicaciones para que no existan personas que se aprovechen de esta medida, y no vayan a un centro de salud pero sí ocupan los estacionamientos. Como también, cómo este cambio va a afectar a los ingresos de los centros.