Carolina Tohá entregó detalles de la agresión que vivió mientras caminaba por la Alameda: “Los que estaban atrás pegándome eran hombres”

Durante la noche de este viernes, la exministra del Interior, Carolina Tohá, fue víctima de una agresión de mano de un grupo de manifestantes, quienes la rodearon y la siguieron por unas cuadras mientras le gritaban.

La candidata a las elecciones presidenciales entregó más detalles sobre esta agresión al mediodía de este sábado 8 de marzo en frente de los medios como Canal 13 .

“Esto fue en la noche, yo iba caminando por la Alameda, me iba a juntar con mis hijos ya que iba a comer con ellos y efectivamente se armó este grupo que me comenzó a seguir por varias cuadras”, partió declarando.

“Iba al lado con una escolta, pero él no actuó porque ante un grupo de personas, era peor intervenir. Evidentemente, hubiese agravado la situación”, explicó la exministra.

Al proporcionar más detalles de lo vivido, la exautoridad de Gobierno contó que habían distintas personas desplegadas en el lugar hasta que uno se percató de su presencia por la zona, así que le comenzó a gritar, lo que alertó al resto del grupo.

Sobre el grupo, Tohá detalló que “eran hombres fundamentalmente. Había al lado una mujer que me hablaba y me decía cosas. Los que estaban atrás pegándome eran hombres, eran voces de hombre”.

“Yo estas cosas la he vivido muchas veces”

En el marco del 8M, la exministra comentó que siempre las marchas que conmemoran el Día Internacional de la Mujer son las más pacíficas. “Yo creo que las mujeres tenemos una repulsión a la violencia (...) nuestra manera de resolver los conflictos naturalmente busca impedir que la violencia se adueñen de las relaciones”, comentó.

“Hemos sido tan víctimas de la violencia, desde la intimidad hasta en el espacio público, que tenemos un reflejo contra la violencia muy profundo. Creo que eso es algo muy valioso en la sociedad, espero que lo contagiemos”.

Carolina Tohá aseguró que está bien, no tiene lesiones, a pesar de haber sido golpeada. Aprovechó el espacio para agradecer el apoyo que ha recibido y condenó las funas y estos actos de los cuales fue víctima, “nunca hay que aceptar la violencia en la política”, añadió.

“Yo estas cosas las he vivido muchas veces. He tenido varios de estos incidentes, cada vez que pasan afectan, pero he aprendido que hay que tener entereza, no dejarse envenenar y tener una postura política”, reflexionó. “Cada vez que pasa siento el impulso de reafirmar mi postura ante este tipo de práctica”, añadió.