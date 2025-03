Diputado Jorge Guzmán insta al Gobierno a priorizar la Ley de Envejecimiento Activo y Digno

El diputado Jorge Guzmán, representante del Maule y jefe de bancada de Evópoli, exigió al Gobierno reponer la urgencia para la tramitación de la Ley de Envejecimiento Activo, Digno y Saludable. La iniciativa, aprobada transversalmente en la Comisión de Personas Mayores de la Cámara, permanece estancada en la Comisión de Hacienda, lo que perjudica a millones de adultos mayores en el país que esperan el reconocimiento de sus derechos fundamentales.

Desde su ingreso en 2019, el proyecto ha buscado promover, proteger y garantizar derechos como el acceso a la salud integral, la justicia efectiva y un trato digno, entre otros. “Llevamos a cabo un trabajo serio y responsable, con el firme propósito de generar una legislación que promoviera, protegiera y garantizara el pleno ejercicio de los derechos de las personas mayores. Escuchamos a más de 20 organizaciones, trabajamos con altura de miras y logramos consensuar un proyecto robusto e integral”, señaló Guzmán, quien participó activamente en la discusión de la propuesta.

El parlamentario destacó que la iniciativa incorpora, además, un nuevo título inspirado en un proyecto de su autoría que promueve la participación de los adultos mayores en actividades culturales, deportivas y recreativas.

“Establecimos cuotas de acceso preferencial y tarifas rebajadas para espectáculos. Con esto, buscamos garantizar que el envejecimiento no signifique exclusión, sino una nueva etapa de plena participación en la vida cultural y social del país”, explicó.

En ese contexto, Guzmán criticó la decisión del gobierno de retirar la urgencia del proyecto en la Comisión de Hacienda, bloqueando su avance legislativo. “Esto es inaceptable. ¿Cuántos adultos mayores no alcanzarán a beneficiarse por esta ley? Ellos no pueden seguir esperando. Merecen ser una prioridad siempre, no solo durante las campañas políticas”, enfatizó.

Finalmente, el congresista hizo un llamado al Ejecutivo a dar señales claras de compromiso con los adultos mayores. “Pedimos al Gobierno urgencia a la Ley de Envejecimiento Activo, Digno y Saludable. Es lo mínimo que podemos hacer por quienes han contribuido al desarrollo de nuestro país y merecen vivir su vejez con dignidad”, concluyó el legislador.