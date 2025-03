Evelyn Matthei asegura que la economía es el foco de su agenda: “Para que las familias lleguen a fin de mes con un poco más de respiro”

Las elecciones presidenciales se celebran este próximo noviembre aunque los precandidatos ya aceleran sus agendas con miras a la campaña electora..

PUBLICIDAD

Evelyn Matthei, opción de Partido Republicano y favorita en las encuestas, compartió un reciente mensaje con más detalles de una intensa agenda que no para siquiera durante el fin de semana, según comentó.

“Para mí, sigue el trabajo con actos, entrevistas y reuniones. Ha sido una semana intensa, con equipos comprometidos, poniendo toda la energía y el optimismo en lo que estamos construyendo”, dijo la exalcaldesa de Providencia.

Luego detalló tres puntos esenciales en los cuales basa su agenda de trabajo, la cual reiteró, hará énfasis en la economía mientras la inflación sigue avanzando impulsada por los incrementos en transporte, vivienda y servicios básicos.

Evelyn Matthei. Fuente: Captura de pantalla Chilevisión.

“La seguridad y el control de las fronteras no pueden esperar, pero también estamos muy enfocados en lo que importa: que la economía crezca, que haya mejores trabajos y que las familias lleguen a fin de mes con un poco más de respiro”, comentó.

Para Matthei, la situación de la salud también requiere de medidas urgentes, en especial por las listas de espera. “hay muchas personas que lo están pasando mal y eso no puede seguir así”.

La precandidata Matthei finalizó su mensaje en tono optimista, mientras sigue imponiéndose en todos los posibles escenarios de las próximas elecciones.

PUBLICIDAD

Lidera las encuestas

De acuerdo al sondeo de Cadem, Matthei supera a José Antonio Kast por 14 puntos; (43% vs 29%); a Claudio Orrego por 18pts (47% vs 29%), y a Johannes Kaiser por 23pts (50% vs 27%).

La encuestadora además evaluó los atributos más importantes que se esperan del próximo presidente de Chile, a lo que se incluyeron capacidad para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico, además que sea consecuente entre lo que dice y lo que hace, también la gestión eficiente para hacer crecer la economía.