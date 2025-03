Julia Chuñil: Las teorías tras la desaparición de la mujer mapuche visibilizada por Claudio Narea en Viña 2025

La noche del 26 de febrero el integrante de Los Prisioneros Claudio Narea se subió al escenario del Festival de Viña del Mar, luciendo una polera con la cara estampada de Julia Chuñil Catricura: la defensora medioambiental mapuche desaparecida desde el 8 de noviembre en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos, hace justo tres meses atrás.

“¿Dónde está?“, se leía en la leyenda y es la misma pregunta que se hacen sus familiares y distintas organizaciones que especulan respecto a las causas de desaparición.

Ese 8 de noviembre salió junto a su perro y un machete a buscar unos animales. Pero, hasta la fecha de desconoce el paradero de ella, el canino y la herramienta que llevaba en sus manos.

¿Principales sospechosos?

Detrás de su desaparición no son pocos quienes creen que hubo una intencionalidad, debido a su férrea defensa con el medio ambiente, el cual es de gran interés para las empresas forestales de bosque nativo que tienen puestos sus ojos en el territorio ancestral ubicado en el sector Los Ciruelos.

Incluso, se habla que hubo constantes amenazas y hostigamientos reiterados.

“No hemos sabido nada más de mi mamá; cada día nos preguntamos dónde está, qué le hicieron...la sacaron del campo”, señaló su hijo mayor Pablo San Martín Chuñil, al medio EFE, cuando se cumplieron 100 días desde la desaparición.

La familia presentó una querella contra quien consideran el principal sospechoso: el empresario forestal y agrícola Juan Carlos Morstadt Anwandter, quien la habría amenazado anteriormente, por el interés de los terrenos que resguardan en la comunidad mapuche Putregel, que ella preside.

Pero, ahora todo dio un giro inesperado.

Rastros de sangre: ¿Familia involucrada?

El pasado 4 de febrero se levantó el secreto de la investigación y se reveló que se encontraron rastros de sangre, que corresponderían a Julia Chuñil.

Según informó La Tercera, el 30 de enero personal de la Segunda Comisaría de Los Lagos llegó hasta la casa de la dirigente y tomaron diversas pruebas.

Una de ella fue un registro de sangre que fue enviada al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) en Santiago, el cual estableció que coincidía con el de la mujer, lo que hizo pensar que habrían familiares involucrados.

Desde la familia, en tanto, se defendieron señalando que sería un voladero de luces para inculparlos.

“Han allanado la casa de mi madre más de cinco veces...Tienen que comprobarlo cuando encontremos a mi mamá, no llegar y decir que esa muestra de sangre es de Julia Chuñil. No es así. Es muy sospechoso que afirmen eso, porque mientras no se encuentre el cuerpo de mi mamá no pueden decir que esa sangre es de Julia Chuñil”, añadió.