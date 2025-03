Álvaro Elizalde tilda de “ofensivas” las palabras de José Antonio Kast: “Se queda sin argumentos y descalifica”

El nombramiento de Álvaro Elizalde como ministro del Interior, sin duda no fue del agrado del candidato presidencial José Antonio Kast; quien no tardó en reaccionar a la noticia a través de un video publicado en su cuenta de X.

El político celebró la salida de Carolina Tohá del Ministerio del Interior al asegurar que “su gestión fue un fracaso total y Chile se encuentra más inseguro que hace dos años”. Asimismo, catalogó la llegada de Elizalde como un “retroceso significativo en la lucha contra el crimen organizado”.

“Todo Chile conoce la trayectoria de Elizalde y sus vínculos políticos con personas que podrían estar relacionadas con el narcotráfico”, expresó. “No posee la capacitación ni la independencia necesarias para liderar el Ministerio del Interior. En este momento, los criminales y narcotraficantes deben estar celebrando su nombramiento”, agregó.

Álvaro Elizalde le responde a José Antonio Kast

En la transmisión de Mesa Central (Canal 13) de este domingo, el ministro se refirió a las palabras de Kast: “Cuando una persona tiene malas ideas, o les tiene poca confianza a sus ideas propias, lo que hace es descalificar a quien piensa distinto, y esa es una práctica recurrente de él”, expresó.

Según manifestó el pronunciamiento del candidato presidencial del Partido Republicano no demuestra más que “debilidad”. “Una persona que no cree en sus ideas, y por lo tanto no quiere que discutamos ideas, sino descalificar con falsedades”, enfatizó el político.

Para finalizar Elizalde tildó de “ofensivas” las palabras de José Antonio Kast y aseguró que no es algo nuevo, después de todo es una acción recurrente contra aquellos con los que no comparte pensamientos: “Tampoco quiero inflar a una persona que hace esto con todos quienes piensan distinto, que cada vez que se queda sin argumentos va y descalifica”.