“Estaba con el esposo de otra mujer”: Habla conserje agredido con una pala por una mujer en Independencia

Un confuso incidente ocurrió en un edificio de la comuna de Independencia, en Santiago, donde una mujer de nacionalidad extranjera fue detenida tras agredir al conserje del recinto con una pala de aseo, provocándole lesiones leves en el antebrazo y el abdomen.

PUBLICIDAD

Según relató el propio trabajador, el ataque ocurrió luego de que la agresora fuera sorprendida en el departamento de un vecino, en lo que se presume fue un episodio de infidelidad. “Lo que pasó fue que la residente del departamento que me agredió estaba en el piso 14 con otra persona, con el esposo de otra mujer, la mujer la atrapó. Ella bajó del departamento, en lo que yo me demoré en subir”, explicó el conserje afectado según consignó CHV.

El trabajador añadió que, tras el altercado en el departamento, la agresora descendió a la conserjería en ropa interior y en aparente estado de ebriedad, intentando dañar parte de la infraestructura del edificio. “Luego nos dicen que estaba en la conserjería en ropa interior en el fondo del edificio, tratando de romper unas máquinas que tenemos, y unos vidrios. Yo voy y le digo que por favor pare, que se vaya a su departamento, me devuelvo a la conserjería y ella minutos después llega a la conserjería y me empieza a agredir sin razón”, señaló.

El ataque le provocó heridas leves. “Me golpeó en el brazo y no sé con qué objeto en las costillas, y me hizo una herida. Yo lo que hice fue subir a ver lo que era el desorden y nada más. Ni siquiera sabía que era ella quien estaba”, relató el trabajador.

El capitán Walter Spreng de Carabineros informó que personal policial llegó hasta el edificio y encontró a la agresora en los pasillos del recinto. “Por declaración de la víctima, la indica a ella como la autora de las lesiones”, detalló el uniformado.

El subcomisario administrativo de la 9ª Comisaría de Independencia añadió que la mujer fue detenida en el lugar y trasladada a la unidad policial para luego ser puesta a disposición de la Fiscalía.

Vecinos y personal del edificio señalaron que la detenida ya había protagonizado episodios similares en el pasado. “Había salido en distintos horarios con ropa interior, ebria”, comentó el conserje, quien agregó que en esta ocasión “ella estaba ebria y drogada”.

PUBLICIDAD

El trabajador expresó su preocupación tras el hecho. “Me ha costado dormir, estoy con temor por lo que puedan hacer”, confesó. Además, mencionó que la administración del edificio ya había tomado medidas y que la mujer debía abandonar el recinto en los próximos días. “La van a sacar del edificio, creo que antes del 15 tiene que salir”, finalizó.