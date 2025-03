La Confusam critica al Presidente Gabriel Boric ad portas del paro nacional de 72 horas

Por falta de recursos y de seguridad en los consultorios del país -de acuerdo a la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (Confusam)-, entre el martes y el jueves habrá un paro de carácter nacional en el nivel de la atención primaria.

“Hoy existe falta de liquidez en la entrega de recursos por parte del Ministerio de Salud (Minsal) hacia los municipios. Llevamos varios meses en los que el traspaso del per cápita se hace a finales del mes, provocando numerosas dificultades, entre ellas que los sueldos no se están pagando en su totalidad cuando corresponde... También hay problemas conectividad que afectan los usuarios con largas esperas en la atención y en la entrega de medicamentos, al no disponer de sistema informático para su gestión”, indicó la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores.

La sindicalista precisó que “en el campo de seguridad para nuestros asociados, y pese a los acuerdos con el Ministerio del Interior, no se ha cumplido con el compromiso de contar con carabineros de punto fijo en los Cesfam calificados como de riesgo extremo, por lo que se trabaja a diario bajo el temor de que ocurran graves hechos de violencia contra los trabajadores y los pacientes”.

La Confusam espera una adhesión del 90% de sus sindicalizados a la movilización, que Gabriela Flores indica “se debe a que el Presidente Gabriel Boric está al debe con la atención primaria. Al inicio de su Gobierno se comprometió a priorizarla y no ha cumplido. Basta con ver que el presupuesto del sector para este año fue congelado por primera vez en su historia”.

El diputado independiente Tomás Lagomarsino (del Comité Radical-Liberal, miembro de la Comisión de Salud y médico de profesión) abordó otra de las razones del paro.

“Esto pudo ser evitado si es que hubiera existido real gestión adecuada del Ejecutivo, pues una de sus motivaciones es el retraso más que significativo e indignante de meses del pago de los incentivos al retiro de aquellos funcionarios que se están jubilando... Me atrevo a decir incluso que si se cumpliera la ley por parte del Ministerio de Hacienda, este escenario que afecta a tantos pacientes se habría evitado”.