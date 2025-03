Rocío Marengo relató cómo su hermano ayudó a dar con la camioneta donde iban las dos niñas desaparecidas en Argentina tras inundación en Bahía Blanca

Una tragedia es la que se vive en Bahía Blanca, Argentina, donde una intensa lluvia produjo inundaciones y una destrucción total, dejando a varios fallecidos y la incesante búsqueda de dos niñas de 1 y 5 años que desaparecieron en medio de la emergencia.

En ese contexto la modelo trasandina, Rocío Marengo, contó a los medios de comunicación argentinos cómo su hermano ayudó a identificar la camioneta donde se intentó salvar a las niñas y su madre -quien más tarde fue encontrada con vida-.

“Nosotros tenemos campo en Mayor Buratovich, en la provincia de Buenos Aires. Cuando se empezó a hablar de esta camioneta que faltaba, que no la encontraban y que las nenas estaban en el techo, mi hermano fue porque conoce muy bien la zona. El campo nuestro da a la costa y conoce muy bien de marea, de agua y de todo. Salió con su avioneta a rastrillar la zona. Automáticamente, sacó las fotos y las envió al municipio que pudo localizar la camioneta. Como mi hermano, todo el mundo está haciendo lo que está a su alcance”, dijo Marengo en un relato publicado por Infobae.

Luego añadió que “esa es la imagen que tomó mi hermano y enseguida fueron a ver. Lamentablemente, no había nadie, antes de que sepa el trágico final del señor que estaba en la camioneta y de las nenitas que no aparecen”.

“El agua barrió con todo”

En tanto, durante la mañana de este lunes 10 de marzo, Rocío Marengo fue contactada por el matinal de Mega, “Mucho Gusto”, donde habló de lo sucedido en Bahía Blanca, donde además vive su familia.

“Fue muy trágico vivirlo desde lejos... la gente está saliendo a ayudar porque es la unica que hay, el estado no da abasto y es lo que hay, yo mañana estoy saliendo para allá a ayudar”, indicó la modelo.

En cuanto a la ayuda de su hermano en la emergencia, Rocío Marengo agregó que “mi hermano ubica la camioneta y manda la ubicación al municipio (...) yo tengo fe y esperanza de que las nenas aparezcan, el muchacho de la camioneta ya apareció muerto, es toda una situación espantosa”.

Al ser consultada sobre la situación que se vive en el lugar, la modelo fue categórica para indicar que prácticamente desapareció todo.

“El tema es que se desbordaron los canales, la cantidad de lluvia se desbordaron, ninguna ciudad está para soportar esta cantidad de lluvia, las casas llegaron a un metro 50 de agua (...) La situación es trágica, mi mamá no me quiere procupar entonces no me cuenta, pero basta con ver las imágenes. No hay nada chicos, no hay nada, de verdad es una catástrofe”, apuntó.