Coronavirus: los aprendizajes y desafíos que dejó a cinco años de su llegada al país

Fue el 3 de marzo de 2020 cuando fue informado el primer caso de coronavirus en Chile, un médico de 33 años de la Región del Maule que volvió de su luna de miel desde el sudeste asiático y que fue diagnosticado en el Hospital de Talca.

Quince días después el Gobierno del fallecido exPresidente Sebastián Piñera anunció el Estado de Catástrofe y un estricto toque de queda.

Además, debimos acostumbrarnos al uso de la mascarilla, a cambiar rutinas, a implementar variadas medidas de protección y a respetar cuarentenas por culpa del virus denominado SARS-Cov2.

Pandemia por Covid-19

Y fue el 21 de marzo de 2020 cuando el Minsal dio cuenta del primer fallecimiento nacional por culpa del covid, surgido a fines de 2019 en China. Fue una mujer de 82 años de Renca con varias patologías de base, entre ellas una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Cuando han pasado poco más de cinco años del inicio de la emergencia sanitaria en nuestro país -que de acuerdo a los datos de la Universidad Johns Hopkins dejó acá 58.345 muertos y 5.192.286 contagiados-, especialistas de la Universidad de Chile analizan aprendizajes y desafíos que dejó el coronavirus.

El valor de la ciencia

La viróloga del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina, Vivian Luchsinger, señala que “se aprendió a responder más rápido ante una pandemia. Pero no hay que olvidar que en un momento no teníamos insumos médicos de los más básicos, como tubos plásticos para trabajar en los laboratorios por la demanda enorme... Una lección es que no tenemos fuentes propias, por lo que hay que enfocarse en generar una producción nacional de insumos”

Para Cristian Rebolledo, jefe del Programa de Políticas, Sistemas y Gestión en Salud de la Escuela de Salud Pública, la pandemia “permitió ver y darse cuenta de la necesidad de invertir en infraestructura, por el tema, por ejemplo, de las camas críticas y de las tecnologías”.

Vacunatorio para combatir el Covid-19.

Y según la la infectóloga y académica de la Facultad de Medicina, Claudia Cortés, “lo que hicimos bien a diferencia de otros países, es que con rapidez apoyamos la evidencia científica... Si viviéramos algo similar, gracias a nuestra experiencia desde 2020 se desarrolló un musculo que hoy día sigue bastante bien entrenado. Si pasan varios años se va a volver a atrofiar, pero hoy somos los mismos que estábamos hace cinco años”.

El director del Hospital de la Universidad de Chile, el médico Eduardo Tobar, sostuvo que “el país quedó con una mayor dotación de camas críticas adultas y con una mejor preparación para esta patología en particular. Pero cada pandemia nueva que llegue va a significar nuevos desafíos”.