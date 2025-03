“Establece el reglamento de copropiedad”: Mujer que golpeó a conserje con una pala deberá desalojar el inmueble

El pasado fin de semana, nuevamente un conserje fue víctima de la ira de uno de los habitantes de un edificio. Esta vez ocurrió en la comuna de Independencia, Región Metropolitana, cuando una mujer de nacionalidad colombiana atacó al trabajador luego de ser interrumpida mientras compartía con un vecino; quien presuntamente engañaba a su pareja.

Rápidamente los residentes del lugar solicitaron la salida de la mujer del inmueble y también una sanción que ronda los 200.000 pesos. Y el desalojo como consecuencia de su acto de violencia está en proceso.

La administración del edificio le confirmó a Chilevisión haberse contactado con el propietario del inmueble para “solicitar el término inmediato del contrato de arriendo, en base a la normativa que establece el reglamento de copropiedad de este edificio”.

“Estaba con el esposo de otra mujer”: Habla conserje agredido con una pala por una mujer en Independencia

Las dos caras de la moneda

Mientras tanto el conserje tiene licencia médica debido a los fuertes golpes que le propició la arrendataria con una pala de aseo: “Me golpeó en el brazo y no sé con qué objeto en las costillas, y me hizo una herida”.

De acuerdo con el trabajador, la mujer “estaba en otro piso (…) con el esposo de otra mujer. La mujer la atrapó, ella bajó y va a encararme”. Después de todo creyó que él había sido el que alertó a la esposa.

Por otro lado, la arrendataria de nacionalidad colombiana asegura que su ataque se vio motivado por el presunto acoso que habría recibido por parte del conserje: “Es verdad, estaba compartiendo (con su vecino), pero eso es tema de mi vida personal. Yo sólo estaba compartiendo, entonces él me pregunta acerca de esa situación, y yo le digo que esa es mi vida privada, que no tengo por qué darle explicaciones”.

Adicionalmente aseguró recibir halagos constantemente. “Para mí no eran, porque yo no los andaba buscando”, expresó la mujer de 32 años. Aunque posteriormente se mostró arrepentida de su agresión en contra del trabajador.