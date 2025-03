Evelyn Matthei defendió polémico allanamiento a Karol Cariola el día de su parto: “Prefiero que hayan actuado ese día”

La candidata presidencial Evelyn Matthei (UDI) se refirió al allanamiento realizado por la Fiscalía en el domicilio de la diputada Karol Cariola (PC), el mismo día en que la parlamentaria dio a luz. Matthei sostuvo que, si bien hubiera preferido que el operativo se realizara en otro momento, es clave priorizar el avance de la investigación en casos de presunta corrupción.

“Ojalá no tuviéramos que estar viendo si hubo tráfico de influencias o no. Yo hubiera preferido que el allanamiento se hubiera hecho otro día, obviamente. Para empezar, ¿el día siguiente, una semana después, tres meses después? ¿Cuándo? Ojalá no hubiera sido ese día”, comentó la exministra en una entrevista con el matinal Tu Día.

La diputada Cariola anunció que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que el procedimiento vulneró sus derechos y los de su hijo recién nacido. Al respecto, Matthei insistió en que el debate debe centrarse en las acusaciones de corrupción que involucran a la parlamentaria.

Matthei cuestionó que se intente transformar el allanamiento en un caso de violación de derechos humanos. “¿Vamos a transformar esto en una violación de Derechos Humanos y nos vamos a desviar del punto principal? Si lo que estaban haciendo no lo debieron haber hecho nunca”, declaró, según consignó T13.

“Lo que dijo la Fiscalía hay que probarlo. La Fiscalía ha dicho que era necesario actuar ese día porque iban a tener acceso a información y por lo tanto podían actuar. Si realmente eso es cierto, yo prefiero que hayan actuado el mismo día”, explicó Matthei.

La candidata presidencial descartó que el procedimiento se haya realizado en condiciones que amenazaran directamente la integridad de Cariola o su bebé. “¿Entraron a la sala de parto? (No). Ojalá no desviemos la atención, el tema principal es que en Chile hay mucha corrupción, el dinero se está desviando. Caiga quien caiga”, enfatizó.

Respecto a los presuntos vínculos entre Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, Matthei señaló que “lo que ahí se lee es sospechoso”. Según los antecedentes difundidos, ambas autoridades habrían sostenido conversaciones relacionadas con el presunto financiamiento irregular de campañas políticas.

Finalmente, la exalcaldesa de Providencia también desestimó que la Fiscalía conociera con anticipación que ese día nacería el hijo de la diputada. “Ellos todo lo transforman en violación a los Derechos Humanos. Cuando nosotros estábamos sacando a los vendedores ambulantes, también era violación a los Derechos Humanos; no dejar entrar a los migrantes ilegales, también. Ellos han defendido este desorden y ahora son pobres víctimas. Somos todos iguales ante la ley”, concluyó.