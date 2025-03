Karol Cariola se defiende tras rechazo a censura en su contra en el Congreso Nacional: “Es un ensañamiento político sin nombre”

La diputada comunista, Karol Cariola, acusó este martes que la moción de censura presentada en su contra por el Partido Social Cristiano (PSC) en el Congreso Nacional fue un “ensañamiento político sin nombre”, a pocos días de haber sido madre.

En una breve ceremonia en el hemiciclo de la Cámara Baja fue donde la mayoría de los parlamentarios rechazó esta mañana la moción presentada por el PSC, descartando así, cualquier posibilidad de una salida de Cariola y su mesa directiva de la testera en el parlamento.

La defensa de Karol Cariola tras rechazo a moción

La medida fue valorada por la afectada, quien tras concretarse el rechazo de la moción, ofreció un punto de prensa donde expuso el injustificado ataque que sufrió a pocos días de haber dado a luz a su hijo, Borja.

“He venido el día de hoy, teniendo que interrumpir mi post-natal, como todos lo saben, a nueve días de haber tenido mi parto en condiciones que han sido de público conocimiento, muy complejas y dolorosas. Pero he tenido que venir a defenderme de este ensañamiento político que se ha hecho en mi contra, basado en injusticia”, indicó la diputada, evidentemente afectada por la decisión de los parlamentarios que solicitaron la moción de censura en su contra en un momento en que más necesita generar el apego con su bebé.

“Yo estoy bien, dentro de lo bien que se puede estar en estas condiciones. Mi hijo Borja, a quienes han visto que ha tenido que venir también, porque él no puede estar lejos de su madre, ya es un bebé que se alimenta de lactancia materna exclusiva, también está bien. Estoy pudiendo alimentarlo, a pesar de todo. Lo cual evidentemente es un temor permanente como madre. Tengo cada día la preocupación de que se me vaya a cortar la leche, porque evidentemente esta situación ha sido durísima. Por suerte, aquello hasta ahora no ha ocurrido”, dijo.

Los cuestionamientos de la diputada alcanzaron su punto más duro al acusar la poca empatía de sus rivales políticos. “Quienes se dicen pro vida, no fueron capaces de respetar ni siquiera la primera semana de encuentro de una madre con su hijo. Esta censura que han presentado los retrata de cuerpo entero. Es un ensañamiento político sin nombre, llevada a cabo por personas que no miden sentimientos ni mucho menos humanidad”, puntualizó.

Derechos vulnerados

“Estos debieron haber sido días de cuidado, de tranquilidad, de conocerme con mi hijo. Sin embargo, ustedes ya lo han visto, recién en estos días estoy pudiendo organizar lo que hoy día hemos convocado como una defensa”, prosiguió Cariola, quien señaló que si bien “se ha hablado mucho de la igualdad ante la Ley, con lo cual estoy completamente de acuerdo, todos debemos ser iguales ante la Ley. Pero cuando a una persona se la aborda como lo han hecho conmigo, cuando después de las acciones de la Fiscalía se desata toda una campaña de difamación, se me ataca políticamente con censuras y querellas. ¿De qué igualdad ante la Ley estamos hablando?”.

“Cuando a mí se me ha atacado en un momento que no podía defenderme”, insistió. “Quienes presentaron esta censura quisieron extender al plano político una injusticia que se ha cometido conmigo y con mi hijo. En base a un informe desprolijo, con vinculaciones falsas, con errores evidentes. Con esta censura quisieron sumar a una institución más a la cadena de violencia que he tenido que enfrentar desde el día del nacimiento de Borja”, señaló.

“Reitero nuevamente mi apego irrestricto a la Ley y cuento con la total tranquilidad de ser inocente de lo que aquí se me ha acusado”, expuso.

“Hoy he tenido que venir, no por decisión propia, sino que por decisión de mis adversarios políticos, que nunca imaginé, podían llevar las diferencias a este plano tan bajo de ensañamiento personal. Menos de parte de quienes se hacen llamar o se autodenominan cristianos, teniendo el mayor respeto por la comunidad cristiana de nuestro país”, expresó.

“Ustedes y la gente en la casa me conocen. A pesar de las dificultades estamos firmes. Fuerte, y estoy feliz de tener a Borja en mis brazos. Con mi hijo agradecemos las innumerables muestras de apoyo y de cariño que nos han enviado. Son recíprocas. Seguiremos adelante, y lucharemos para que ninguna otra mujer en Chile, para que ningún niño o niña, vuelva a ver alterado sus derechos más fundamentales. Estamos hoy, por supuesto, en una situación compleja, pero la vamos a enfrentar con toda la fuerza que hasta ahora nos ha caracterizado, con la frente en alto como lo hemos hecho siempre, sin excepción, y por supuesto, poniendo la verdad y la justicia por delante”, finalizó.