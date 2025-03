Dan a conocer la historia de la mujer fallecida en accidente de la Ruta 5 Norte: viajaba para acompañar a su padre en una cirugía

La madrugada del martes 11 de marzo quedará marcada por el trágico accidente en la Ruta 5 Norte, donde seis personas perdieron la vida. Entre ellas estaba Catalina Roberts Zavala, de 32 años, la única mujer fallecida en el siniestro, quien viajaba junto a su hermana Jenny para acompañar a su padre en una cirugía en La Serena.

Catalina y Jenny abordaron un bus en el terminal de Santiago con destino al norte. Durante el trayecto, enviaron un video a su padre para confirmarle que iban en camino. Horas después, la fatalidad se cruzó en su ruta.

El accidente involucró a cuatro buses y ocurrió cerca de las 5:00 de la mañana. Catalina falleció en el lugar, mientras que su hermana resultó gravemente herida.

La desgarradora historia tomó un giro aún más conmovedor cuando su hermano, Carlos Zavala, dio a conocer cómo se enteró de la tragedia de una forma inesperada.

“Yo me enteré a través de la prensa del accidente, porque tenía un video que las mostraba a ellas subiendo al bus en Santiago... Luego viendo el bus, el que salía en la televisión, era el mismo bus. Por eso me enteré y viajé de inmediato a La Serena”, relató Carlos a Tele13.

Además, en conversación con Mi Radio, Carlos compartió más detalles de los minutos posteriores al lamentable deceso. “Pedí permiso en el trabajo y me dirigí a buscar a mi madre y a mi cuñado que también ando con él y nos dirigimos acá a la zona, en el transcurso del día…Yo me enteré del accidente solamente, en el viaje, en el transcurso del viaje nos llamaron de la fiscalía para informarnos que una de las dos estaba fallecida”, afirmó.

“Mi mamá, al igual que la familia, está destrozada, algo que uno nunca espera. Confía en los transportes públicos y más que nada en la empresa, por eso para algo uno compra en la empresa que compra. Yo quise hacer este llamado para ver si alguien de la empresa podía contactarse con nosotros, para desmentir también que la empresa tuvo contacto con todos los familiares del accidente, que no ha sido así. Yo hasta el momento, no sé qué hora es, pero desde la mañana que estuve viajando llegué hace poquito a la zona porque iba hacia Ovalle y no hemos tenido ningún llamado”, sostuvo el hombre, asegurando que hasta ahora no ha sido contactado por la empresa de buses involucrada.

Acerca de la condición de su otra hermana que venía en el bus siniestrado, dio a conocer que “ella está en observación, le van a hacer varios exámenes porque bueno, más que nada las piernas las tiene mal y estamos a la espera… yo tuve la difícil misión de decirle que su hermana había fallecido”.

Carlos había sido quien acompañó a sus hermanas al terminal, grabando en video el momento de la despedida. Ese registro, que en su momento parecía un gesto cotidiano, terminó siendo la clave para que Carlos reconociera el bus accidentado.

La pérdida de Catalina ha dejado un profundo dolor en su familia, especialmente en su padre, que según trascendió la esperaba en La Serena para enfrentar un delicado procedimiento médico.