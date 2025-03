Fiscal a cargo de la investigación por doble homicidio en Graneros: “No sabemos si pueda estar vinculado al crimen organizado”

Carlos Fuentes, fiscal a cargo de la investigación por el doble homicidio de una pareja de adultos mayores, ocurrida esta madrugada en una propiedad de la comuna de Graneros, entregó los primeros antecedentes respecto de la indagatoria del crimen y aseguró que, de momento, y considerando los primeros antecedentes, no “sabemos si esta pueda estar vinculada al crimen organizado”.

El persecutor, que esta mañana fue acompañado en el sitio del suceso por un vocero de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), aportó con los primeros antecedentes del asesinato ocurrido en el sector Camino Nuevos Campos.

Los primeros antecedentes

En primera instancia, fue el vocero de la PDI quien entregó información respecto del procedimiento que se lleva a cabo en lugar desde esta madrugada.

“La Policía de Investigaciones de Chile se hace presente respecto de un requerimiento de la Fiscalía local y la Fiscalía ECOH, de la ciudad de Rancagua, por el delito de doble homicidio con robo. En este minuto, nos encontramos en diligencias investigativas con equipos de la Brigada de Homicidios, Fuerza de Tarea de Homicidios, Brigada Investigadora de Robos, y laboratorio de Santiago y Rancagua, realizando todas las diligencias respectivas de este caso”, dijo el vocero policial, quien reconoció que “en este minuto tenemos abierta la hipótesis investigativa”.

“Estamos trabajando en el sitio del suceso, y tenemos bastante evidencia que levantar y trabajar, por lo cual todavía no podemos tener una hipótesis respecto de los hechos suscitados esta madrugada”, dijo.

“Esta es materia de investigación y es un sitio del suceso de alta complejidad, por lo cual, todavía no tenemos resultados de aquellas pericias que se están realizando”, agregó el funcionario de la PDI, quien afirmó que de momento “la dinámica es sólo lo que tenemos en primera instancia, que sería un robo con doble homicidio, que es lo que se está investigando, pero tenemos un catálogo abierto respecto de la evidencia que se está levantando en el sitio del suceso”.

“La investigación ha sido compleja por la gran cantidad de evidencia en el sitio del suceso”, puntualizó.

La versión del fiscal por doble homicidio

En la misma línea, el fiscal Fuentes explicó que “respecto de la dinámica (del crimen), es difícil determinarla todavía. Recordemos que esto ocurre pasadas las cuatro de la madrugada y son recién las 10 de la mañana. El sitio del suceso no termina de ser periciado, es un sitio del suceso bastante amplio, no es sólo un punto adentro de la casa, sino que toda la casa, todo el entorno de la casa, e incluso se extiende más allá de la casa. Por tanto, la dinámica aún no está determinada”.

“La hipótesis todavía no está clara”, agregó Fuentes, quien indicó que “sí se está investigando como un robo con doble homicidio. En cuanto a la violencia para poder ingresar, efectivamente hay signos de fuerza, y eso se está a la espera de peritos que no sólo hagan la fijación, sino que también puedan hacer barrido, ver células epiteliales. En fin. Todo lo que podamos levantar del lugar”.

Del mismo modo, y considerando que las diligencias recién están en curso, el abogado señaló que “no sabemos si este doble homicidio pueda estar vinculado al crimen organizado. Estamos muy próximos a la ocurrencia del hecho como para ver si estamos en presencia de un crimen organizado”.

“No sabemos todavía si hay especies robadas, y si las hay, cuántas fueron. También existe la posibilidad de que se haya frustrado el robo, producto del desenlace que ha tenido con las víctimas, y eso es lo que tenemos que determinar con familiares y también en el lugar”, agregó.

“Estamos investigando todo lo que podamos investigar. Tenemos un listado de personas, estamos pidiendo cooperación a la misma familia, estamos pidiendo cooperación incluso en los lugares aledaños al lugar”, prosiguió el fiscal, quien reconoció las primeras versiones respecto del llamado telefónico de una de las víctimas a Carabineros, momentos antes de ser asesinados por los desconocidos.

“Efectivamente hubo una llamada. Nosotros estamos a la espera de la copia de esa llamada y determinar qué fue lo que ocurrió. No sabemos quién fue, si fue ella o él”, apuntó.

“Adentro (de la casa) hay un montón de evidencia para saber si hubo intercambio (de disparos) o no hubo intercambio. No sabemos cuántos disparos se efectuaron. El éxito de esta investigación depende mucho de la reserva. Hay mucha gente prestando declaración en estos momentos, y todos, en calidad de testigos”, finalizó.