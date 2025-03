La Confusam inició paro de tres días de la salud con un 92% de adhesión

Los dirigentes de la Confusam no descartan hacer más movilizaciones luego de la que terminará el jueves.

La movilización de tres jornadas en todo el país de la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (Confusam) empezó este martes con una participación del 92% de sus asociados.

PUBLICIDAD

Justo cuando la actual administración celebró su tercer de cuatro años como Gobierno, los trabajadores de la atención primaria empezaron a reclamar por la falta de seguridad que los afecta a ellos y a los usuarios, y también por la carencia de recursos

“Se nos agotó la paciencia ante la merma de dinero para entregar salud digna y la desprotección frente a la violencia que vivimos en nuestros lugares de trabajo”, indicó Marcos Vargas secretario nacional de la Confusam.

Según la agrupación gremial, el desfinanciamiento de la salud municipal llegó a un punto de crisis histórica, por la falta de liquidez del Ministerio de Salud (Minsal).

“El año pasado, el ministerio se quedó sin caja para pagar las remuneraciones de las y los trabajadores. Entonces, por primera vez, remanentes del sueldo de diciembre de 2024 fueron recién cancelados en enero de 2025, algo que nunca había ocurrido”, contó Marcos Vargas.

A lo anterior se suma un monto insuficiente del per cápita propuesto por el Gobierno, o sea, de la cifra de dinero que aporta el Estado por cada persona inscrita en los consultorios.

“El per cápita también por primera vez fue congelado, lo que implica que los recursos financieros de los municipios no van a alcanzar para dar atención. Ello se puede traducir en la inexistencia de medicamentos o de insumos para realizar procedimientos, o en que no sea posible atender a los pacientes postrados en sus domicilios, o en el término del contrato de profesionales que son fundamentales para la atención en los Cesfam”, expresó el dirigente sindical.

PUBLICIDAD

Promesa presidencial incumplida

Además, la Confusam alega una falta de respuesta en los compromisos asumidos por el Gobierno ante la violencia que viven los funcionarios y también los pacientes de la atención primaria de salud.

“El Presidente Gabriel Boric vino a nuestra sede y se comprometió priorizar la atención primaria como la base del sistema. Pero hoy, tras un año de negociaciones fallidas con el Minsal y debido a la tozudez de Hacienda, podemos decir que la paciencia se nos agotó. Por eso, de no cambiar las condiciones de nuestra realidad, este será el inicio de otras movilizaciones”, puntualizó la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores.