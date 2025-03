Ministra Jeannette Jara y opción presidencial: “Estoy disponible para escuchar y ver qué pasa”

Este marzo no será solo el mes del retorno a clases o el pago del permiso de circulación, estará marcado también por las definiciones presidenciales de los partidos políticos oficialistas ante una eventual primaria.

PUBLICIDAD

Luego que la expresidenta Michelle Bachelet reiterara que no iría a una nueva reelección el escenario cambió en la centro-izquierda, siendo la primera en salir del gobierno Carolina Tohá al renunciar al ministerio del Interior para ser la candidata del PPD, ya que tanto el Partido Socialista (PS) como el Partido Comunista (PC) han dicho que llevarán abanderado propio, mientras el Frente Amplio también toma definiciones presidenciales.

En el caso del PC, los nombres que suenan son los de la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien está imputado por posibles hechos de corrupción en el caso Farmacias Populares.

En conversación con Publimetro, la ministra Jara confesó: “Costó tanto sacar la reforma a las pensiones, que después de la semana de vacaciones que tuve y que me hacían mucha falta, por lo que agradezco haber podido tomarlas, no pensé que iba a estar metida en otro debate tan intenso como éste”.

La secretaria de Estado argumentó “que es difícil a veces creer cuando uno dice algo, porque en general los políticos somos bien cuestionados, pero quisiera decir algo que de verdad es lo que me convoca. Yo no veo la política como una carrera en la cual vaya ejerciendo uno cargos y vaya ascendiendo, a mí me interesa el servicio público y me interesa construir mejores condiciones de vida para los trabajadores y las trabajadoras y también para los pensionados.

Por tanto, voy a hacer lo que sea mejor para el proyecto de izquierda y del progresismo. Si eso significa quedarme en el Ministerio del Trabajo, feliz. Si eso significa asumir otras tareas, también feliz“.

Este jueves la Comisión Política del Partido Comunista llevará la propuesta de candidatos presidenciales para el Comité Central del fin de semana. ¿Va a estar en la lista?

PUBLICIDAD

No lo sé, la verdad que todavía no me han preguntado mi disponibilidad.

¿Pero le gustaría estar, considerando que ha dicho que está disponible donde se le requiera? Porque con la expresidenta Michelle Bachelet fuera de carrera el escenario cambió para todos.

Sí, cambió bastante. A mí me hubiera gustado mucho que la presidenta Bachelet fuera, creo que ella da un ejemplo de cómo gobernar, pero además hacer transformaciones con perspectiva de futuro para el país que es muy importante. Entiendo perfectamente que era una decisión personal y la respeto, pero sin duda cambia el escenario.

Sobre lo que pase, yo por lo menos estoy disponible para escuchar y ahí ver qué pasa. Por ahora estoy concentrada en trabajar en la implementación de la reforma y en un tema que dice relación con generar algunos organismos que permitan fortalecer el empleo, y en eso estamos conversando con la CPC y la CUT.

¿Le incomoda que la comparen con Bachelet?

Para mí es un honor.

Dentro del PC también hay otra carta presidencial que es Daniel Jadue, quien ha expresado públicamente su intención de ser precandidato. ¿Qué evaluación hace de él considerando su situación judicial?

Creo que él tiene todo el derecho a manifestar su interés, él ya fue alguna vez precandidato del partido y espero que pueda resolver su situación judicial. Como señala que es inocente, espero lo pueda acreditar.

¿Pero sería una buena opción del PC inclinarse por Jadue?

Esa discusión las y los comunistas la damos en la interna del partido, con mucha franqueza y con harta fraternidad. Son discusiones bien profundas diría yo, pero nos une una máxima para actuar: discutimos mucho, pero para afuera actuamos en unidad.

Así que creo que no sería buena cosa que yo empezara a calificar a cualquier compañero o compañera que estuviera posiblemente en esa lista de candidatos eventuales.

Hace algunas semanas el presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, dijo que no iría en una primaria con el Partido Comunista y llamó a hacer dos primarias. ¿Qué lectura hace de lo que plantea la DC teniendo en cuenta que fueron gobierno en la Nueva Mayoría?

Quedé un tanto extrañada. En primer lugar, porque tengo una excelente relación tanto con Alberto como con las personas de la Democracia Cristiana, tengo una alta apreciación del rol que ellos han jugado en la historia de Chile y también del proyecto que pueden construir con nosotros hacia el futuro.

Creo que para poder ser gobierno uno tiene que pensar más en incluir que estar excluyendo mutuamente y espero que a lo mejor en los días que vienen esas posiciones puedan revisarse. Sería positivo reflexionar sobre el punto, porque la centro-izquierda unida ha hecho grandes cosas por el país. De hecho, fuimos parte del gobierno de la Nueva Mayoría y no sé cuál sería la razón más de fondo, porque hemos tenido un trabajo conjunto.

En el mismo parlamento hemos contado desde este ministerio y en este gobierno, con la colaboración activa en todas las mejoras que hemos empujado en los proyectos de ley de la bancada de la Democracia Cristiana. Así que tenemos una alta valoración del aporte que pueden hacer y construir juntos sería lo más positivo para Chile.

¿Cree que le dio un plus haber llevado adelante la agenda laboral del gobierno, la cual es valorada por la ciudadanía?

En estos días salió una encuesta en donde se reconoce la agenda laboral como uno de los principales legados del presidente Boric y estaría mintiendo si dijera que no me siento orgullosa.

Ha sido un trabajo muy arduo, nos hemos dedicado acá en cuerpo y alma a cumplir los compromisos de la campaña del presidente Boric, tenemos un equipo grande en el ministerio que trabajó mucho y siento que hay un reconocimiento a ese esfuerzo.

Pero ese trabajo se hace colaborativamente con otras carteras, a uno le toca desde éste ministerio empujarlas, pero es un trabajo en definitiva del gobierno del presidente Boric.

Venezuela y Nicaragua

¿Cuál su postura respecto de lo que pasa en Venezuela y Nicaragua?

Como ministra de Estado lo que le puedo decir es que la política exterior la conduce el Presidente de la República y yo me apego estrictamente a lo que él ha señalado.

En segundo lugar, la discusión que dan los comunistas al respecto se hace en otros espacios que no son los de gobierno, por tanto, a mí como ministra de Estado no me corresponde opinar al respecto.

Sin embargo, sí creo que el respeto a los derechos humanos es un valor que tiene que tenerse presente en todos los países, con independencia de si uno considera si es más o menos cercano a uno políticamente, el respeto a los derechos humanos tiene que hacerse valer en todos lados y en esto no puede haber doble estándar.

¿Cómo analiza está fijación de los partidos de derecha de comparar lo que pasa en Venezuela con el rol que cumple el PC en el gobierno?

Como una caricatura, claramente. Lo cierto es que a algunos sectores de la derecha se le sale el anticomunismo heredado de la dictadura y yo les deseo que ojalá sus corazones puedan nutrirse de más amor, porque en Chile todos somos necesarios y a mí como militante de un partido de izquierda me convoca el país más que estar descalificando al adversario. Es como que yo todos los días les recordara a algunos de ellos sus vínculos con la dictadura.

Creo que lo mejor es tratar de construir un país para los chilenos y las chilenas, mirando el concierto internacional, pero no haciéndolo el centro del debate si somos políticos chilenos. Podemos tener diferencias de perspectiva, pero de ahí a caricaturizar o descalificar al otro por cómo piensa, francamente, les desearía un poco más de amor en sus corazones, creo que les haría bien.

Ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, en entrevista con Publimetro. (Cedida)

Reforma previsional

El pasado lunes 10 de marzo, la ministra Jeannette Jara fue la encargada de anunciar que el Tribunal Constitucional había dado el visto bueno a la reforma de pensiones impulsada por el Gobierno, señalando que se empezaba “la semana con buenas noticias”.

La secretaria de Estado señaló a Publimetro que lo recibía “con alegría, porque habría sido un escenario muy complejo que luego el Tribunal Constitucional observara algunas normas y esta negociación que costó casi 10 años al país sacar adelante se siguiera demorando”.

Por tal razón, agregó que una vez que sea publicada en marzo “los primeros beneficios se van a empezar a ver en el mes de mayo, a través de la primera implementación que es el Seguro de Lagunas Previsionales para las personas que quedan cesantes”.

“Luego, en el mes de septiembre, se produce el primer aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y a fin de año o principio del próximo año suben las pensiones de los actuales jubilados de renta vitalicia y de retiro programado”, detalló.

¿Esta reforma podría considerarse el inicio de un sistema donde no van a prevalecer más las AFP?

Creo que más que eso, es el inicio de un sistema en el cual, en primer lugar, van a estar presentes los tres actores de una sociedad que son trabajadores, empleadores y el Estado. Porque aquí los puros trabajadores tenían que soportar bajo sus hombros la carga del ahorro previsional, el Estado se pone con la PGU, pero los empleadores no estaban en este financiamiento, antes del año 1981 estaban, los eliminaron en algún minuto y hasta ahora, 40 años después, recién van a comenzar a ponerse, que es lo que ocurre en todos los países del mundo.

En segundo lugar, lo que pase o no con las AFP es algo que el pueblo de Chile va a definir más adelante. Seguramente, eso va a tener mucho que ver con quienes sean gobierno, no da lo mismo. De hecho, nosotros no pudimos eliminar las AFP porque la derecha tiene mayoría en el parlamento.

Por tanto, si hay alguna posibilidad de eliminar las AFP y avanzar hacia la seguridad social, es algo que el pueblo de Chile va a definir en las elecciones prontamente.

¿Qué le faltó a la reforma? ¿Ve factible que en el corto o mediano plazo se de una nueva discusión sobre el sistema?

Por ahora, nuestra principal tarea como gobierno es dedicarnos a implementarla, no hemos estado pensando en este minuto en cuáles son los cambios que hay que introducir, porque recién fue aprobada, ni siquiera ha sido publicada, recién el Tribunal Constitucional le dio luz verde, así que para hacer esa evaluación es muy pronto.

¿Pero elementos que eventualmente un próximo gobierno pueda abordar?

Sin duda, una empresa pública en inversión. Creo que sería bueno, no es mala la competencia y siempre es interesante que las personas puedan optar. No sé por qué las AFP se resisten tanto, me da la impresión que les da cierto miedo que el Estado pueda competirles. Veo que hay experiencias muy positivas como la del Banco Estado que compite con otros bancos privados en igualdad de condiciones y no veo porqué en este sector no se pudiera hacer.

Pero la tarea del gobierno hoy es implementar la reforma previsional.

Ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, en entrevista con Publimetro. (Cedida)

40 horas

¿Evaluación de la ley a casi un año de su aplicación?

Positiva. Esta ley venía precedida de un debate desde el año 2017 cuando la presentó Camila Vallejo con Karol Cariola en la cual se creía imposible. Pero ese debate, una vez aprobada, se volvió a revivir cuando empezó su vigencia, haciendo muchos pronósticos de catástrofes, de cosas que por cierto no ocurrieron ni van a ocurrir, sino por el contrario, ha generado una buena aceptación en las empresas, ha tenido un buen impacto en la vida de los trabajadores y las trabajadoras y muy excepcionalmente hemos tenido algunas denuncias o diferencias que resolver, pero que sin duda para una rebaja a la jornada laboral de esta magnitud son muy menores, así que la evaluación es muy positiva.

Las dificultades que tuvimos en su momento fueron de dos de las tres cadenas de farmacias más conocidas, además de una farmcia que también es una cadena de perfumería, que alegaron en tribunales que querían rebajar la jornada laboral en 12 minutos.

Los tribunales han tenido fallos de distinta naturaleza, en los cuales en algunos se ha confirmado el criterio de la Dirección del Trabajo y en otros no. Las farmacias son los únicos que han llegado a tribunales.

Por lo tanto, nosotros estamos ahora aprobando una norma interpretativa respecto a los 12 minutos, para que no sigan haciendo trabajar a los tribunales de más. Está claro que la jornada laboral en Chile es por hora y no es por segundo ni por minuto.

En abril de 2026 se debe bajar la jornada en 2 horas. ¿Hay otras empresas que hayan expresado la voluntad de adelantarse a la gradualidad?

Este próximo 26 de abril queremos invitar a las empresas que estén en condiciones a bajar una hora.

En el año 2023, antes que la ley estuviera en vigencia, 18.500 empresas habían bajado sus 40 horas. En el 2024, cuando la ley empieza su vigencia, 31.000 empresas bajaron su jornada. Por tanto, van a haber más empresas de las que teníamos proyectadas para este año.

Un caso bien destacable es el de Metro que ahora en abril va a empezar con la jornada de 40 horas, se adelantó tres años, sin dejar de dar el servicio, con la seguridad y la calidad que requiere, porque el Metro es un servicio casi continuo en atención de público. Trabajan la faena 24 horas, pero están 16 horas abiertos al público y con distinto sistema de turnos y, aun así, por acuerdo entre Metro y la federación de trabajadores, con un plebiscito además de los trabajadores para aprobar esta modalidad, se acordó anticipar en 3 años el cumplimiento de la jornada. Entonces, si Metro que es una empresa compleja pudo, es bien posible que muchas más empresas puedan.

¿Por qué no se hizo año a año? Porque para nosotros recuperar el empleo después de la pandemia ha sido una tarea muy primordial y, sin duda, cuando haces estos cambios obligatorios año a año, las empresas todos los años tienen que actualizar software de remuneraciones, adquirir nuevas habilidades para el cálculo de las horas extras, la liquidación de sueldos. Se dio este espacio, pero la idea es que vamos bajando una hora al año.

¿Cuál es su análisis de estos tres años de Gobierno y en qué tema, a su juicio, el Ejecutivo debiera concentrar su agenda legislativa en lo que queda de mandato?

Como gobierno, hemos impulsado un proceso de cambios importantes en el país, con una nueva coalición política y con mucho aprendizaje. Destaco que, pese a no tener mayoría parlamentaria, nuestro gobierno ha logrado la aprobación en el Congreso de importantes iniciativas que tienen un sello social, como la Ley de 40 Horas, la Ley Karin, el salario mínimo a $500 mil, la reforma previsional y la que repara la deuda histórica docente.

En materia de desafíos y de agenda, en nuestra cartera el foco estará, por un lado, en la implementación de la reforma previsional, que es un desafío grande, y en el fortalecimiento del empleo, sobre todo el trabajo formal y en particular de las mujeres.

En ese sentido, vamos a continuar el trabajo para lograr aprobar el proyecto de ley de sala cuna para todas las madres y padres que se tramita en el Congreso, para terminar con el castigo a las mujeres por la maternidad y así incrementar su participación laboral.

Por otro lado, presentaremos próximamente un proyecto de ley que reestructura los actuales subsidios laborales para apuntalar el empleo formal.