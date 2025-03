Dan cuenta de nuevos chats entre Luis Hermosilla y Andrés Chadwick que habrían sido determinantes para el nombramiento de jueces en el Poder Judicial

Esta semana se conocieron nuevos detalles respecto de la investigación que el Ministerio Público sigue en torno al caso Audios, que vincula al abogado Luis Hermosilla con algunas figuras de la administración y política chilena, entre ellas, el exministro Andrés Chadwick, para influir en el nombramiento de jueces en el Poder Judicial.

PUBLICIDAD

Esto, luego de revelarse algunos chats entre Hermosilla y Chadwick en un medio de prensa nacional, y en los que quedaría de manifiesto la intervención de ambos en la designación de ciertos magistrados. Una situación que la Fiscalía sostiene como nuevos argumentos jurídicos para conseguir una eventual formalización del exministro en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.

Los nuevos chats de Luis Hermosilla con Andrés Chadwick

Fue en theclinic.cl donde se presentaron los nuevos chats que, según indica el medio digital, evidencian la forma en que la autoridad pública y el abogado “operaban para instalar nombres de su confianza en el Poder Judicial”.

“Los chats del abogado penalista han revelado una red de influencias a todo nivel, donde los favores se cobraban y tener fichas en las cortes podía servir para zafar de causas judiciales”, aseguraron.

“Al mismo tiempo que asesoraban a clientes privados, la dupla ejercía influencia en nombramientos del Poder Judicial. Así consta en el registro de chats alojados en el celular de Hermosilla. Allí se pueden rastrear, por ejemplo, las gestiones que realizaron para empujar los nombramientos de los ministros de la Corte Suprema Mario Carroza y Jean Pierre Matus; y también de la destituida Ángela Vivanco”, asegura el medio.

Las nuevas pruebas de los diálogos impactaron entre algunos parlamentarios. Tal es el caso de la diputada independiente de la bancada PPD, Camila Musiante, quien en conversación con biobiochile.cl aseguró que estas son “suficientes para que el exministro del Interior sea formalizado”.

“Nos enteramos de nuevas gestiones para cobrar favores, y a través de influencias por nombrar a ministros de la Corte Suprema. De verdad, no podemos comprender que aún no se haya procedido a la formalización del exministro del Interior, Andrés Chadwick, y quienes lo están protegiendo para que no responda ante la Justicia, como lo haría un chileno común y corriente”, señaló la parlamentaria, quien pidió celeridad en la gestión judicial en contra de Chadwick.

PUBLICIDAD

“No más privilegios. Necesitamos que recaiga todo el peso de la Ley sobre el exministro del Interior”, aseveró.

Poca transparencia

En la misma línea, el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, cuestionó además la pasiva acción del Poder Judicial para el “abordaje de sus opacidades”.

“Ya hace rato sabemos como es el sistema de nombramiento de jueces, y como se ejerció el poder en Chile en los últimos años. LO que realmente molesta e indigna a estas alturas, es que nadie haya hecho nada por cambiarlo”, puntualizó.

“Todos se indignan, todos rajan vestiduras, pero nada cambia. Y estamos ad portas de nombrar varios jueces en la Corte Suprema. Varios jueces en muchos tribunales del país, y todo sigue igual. No nos quejemos después si descubrimos que siguen pasando”, finalizó.