Jorge Sharp agudiza críticas al gobierno de Gabriel Boric: “Este país se está yendo al carajo”

Luego de dos asumir dos veces la alcaldía de Valparaíso, Jorge Sharp dio a conocer a finales de 2024 su rechazo a un tercer mandato. La noticia tomó por sorpresa en el ámbito político, después de todo, durante su gestión fue conocida por su innegable liderazgo.

PUBLICIDAD

Pero rápidamente se rumoró una posible aspiración con Congreso. Y el mismo exalcalde no descarta la opción, así lo dejó entrever durante en conversación con Vasco Moulian en ‘Con Dios y la ley’. Ante el cuestionamiento del comunicador solo respondía: “Gracias”.

Lo que sí quiso dejar claro fue su separación de Frente Amplio – partido que fundó- y también sus diferencias con el Gobierno de turno. “Todos saltan acá (en el programa) el Frente Amplio, el Frente Amplio, pero yo no pertenezco a ellos”, expresó.

Jorge Sharp sobre sus diferencias con el presidente Gabriel Boric

Según mencionó, su trayectoria política ha sido distinta a la del partido. “Frente Amplio hizo una fuerza centrada en el parlamento, la nuestra fue en el territorio que me llevó a convertirme en alcalde de Valparaíso", recalcó.

Sobre las diferencias con Gabriel Boric dijo: “Fui uno de los fundadores del Frente Amplio, intentamos formar un partido con el actual presidente de la República, pero tuvimos diferencias políticas muy profundas y cada quien avanzó por su camino, completamente distinto".

De acuerdo con Sharp, no existe una tal amistad como muchos creen: “Yo no soy tan amigo de todos ellos, no soy de ir a carretear a sus casas o saludarnos para los cumpleaños como seguramente ellos lo hacen". Y ya para finalizar lanzó su opinión sobre el escenario político del país, el cual considera cero favorecedor.

“Este país se está yendo al carajo, soy muy crítico de este Gobierno, pero también de los anteriores, porque en Chile no existe una perspectiva país que nos represente a todos", comentó.