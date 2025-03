Corte Suprema fija día y hora para revisar desafuero de diputada Catalina Pérez

La audiencia fue fijada por el máximo tribunal para el próximo lunes 7 de abril, luego que la defensa de la diputada Catalina Pérez apelara a la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que el pasado lunes 10 de febrero acogiera la solicitud de desafuero en su contra por la investigación que lleva adelante el Ministerio Público y donde se le imputa cargos de fraude al fisco en la arista Democracia Viva del caso Convenios.

En el fallo, el tribunal de alzada indicó que existen “elementos objetivos y precisos que dan cuenta de los hechos delictivos atribuidos por el Ministerio Público como, asimismo, la participación de la diputada de la República, Catalina Pérez Salinas”.

Por tal razón, “se declara que se hace lugar a la formación de causa en contra de la mentada diputada por los delitos reiterados de fraude al fisco”, indicó el tribunal.

Catalina Pérez es la segunda parlamentaria en ser desaforada en el marco de la investigación del caso Convenios, luego que el exrepublicano Mauricio Ojeda corriera la misma suerte.

Los chats con Andrade

En las conversaciones dadas a conocer por T13, queda en evidencia las gestiones que hizo la parlamentaria para que su expareja ingresara a algún organismo del Estado, sin éxito. Además, da luces que la diputada Pérez sabía lo que pasaba con Democracia Viva.

Daniel Andrade: Estoy con pena o triste, como cansado.

Catalina Pérez: ¿Por qué?

Daniel Andrade: Se me va a pasar supongo. Siento que estoy todo el rato apagando incendios y no avanza la cosa. O no sé.

Catalina Pérez: ¿En Democracia Viva o dónde? Porque igual la vida va avanzando, tienes pega nueva, proyectos nuevos. Nosotros estamos bien. ¿O es otra cosa?

Daniel Andrade: Todavía no tengo pega nueva. Democracia Viva avanza y a la vez no.

Catalina Pérez: Nos vemos en Antofagasta. Besitos.

“Me parece que pueden salir lucas”

Catalina Pérez: Oye pero acepta todoooo.

Daniel Andrade: Tú crees que es mejor el MOP? Siento que el MOP me da más tiempo.

Catalina Pérez: Pero si creo que podrías hacer una asesoría y estar en el MOP, o no?

Daniel Andrade: Del MOP me dijeron que podía hacer asesorías por fuera, así que lo de la PAC seguiría vigente. En el Gore y en el MOP podría seguir con la media jornada en la PAC. Que es básicamente asesoría de relacionador público. Voy a hablar con la Dani igual?

Catalina Pérez: ¿Qué Dani?

Daniel Andrade: (Daniela) Dresner po

Catalina Pérez: Te cacho.

Daniel Andrade: Me llamó Carlos. Parece que pueden salir las lucas.

“Que haya un documento, aunque no sea legal”

El 2 de junio del 2023, días antes de que explotara la arista Democracia Viva, se comenzó a cuestionar la contratación de Andrade en el Ministerio Defensa como asesor de la subsecretaría, cargo que ocupó desde noviembre de 2022 hasta junio del año siguiente.

Catalina Pérez: Lo que quiero es que haya un documento, aunque no sea legal, que tenga, o bien, la fecha pos convenio o bien la fecha de cuando entraste al ministerio.

Daniel Andrade: Y que eso permita decir en prensa que yo ya renuncié.

Catalina Pérez: Es que si hay un documento notarial de ahora, habrás renunciado por esto Y eso es lo que no me tinca. Podrías haber renunciado de hecho cuando entraste al MOP, por ejemplo.

“Con Carlos estamos en modo guerra”

El 18 de junio, dos días después que Timeline publicara los hechos que involucraban a Democracia Viva, Andrade fue explícito en señalar que junto a Carlos Contreras la protegerían.

Daniel Andrade: Bueno, igual lo importante eres tú. Carlos (Contreras) está bien apaña todo. Se sigue moviendo.

Catalina Pérez: ❤️❤️❤️

Daniel Andrade: Así que tú preocúpate de ti, no más. Dice que es importante que nosotros reforcemos que tú no sabías.

Catalina Pérez: Ya bacán.

Daniel Andrade: Con Carlos estamos en modo de guerra. Hay un informe que va a tener Montes.

“Llevar papeles para que parezca un lugar de trabajo”

El 20 de junio, en tanto, la diputada Pérez alertaba a su expareja sobre un reportaje que daba cuenta del departamento donde supuestamente funcionaba Democracia Viva en Ñuñoa.

Catalina Pérez: Dani, están apretando por el domicilio de la Ceci, Fueron a grabar afuera y todo. ¿Has hablado con ella? Creo que deberían, si es que no han ido a grabar, ponerle un logotipo de Democracia Viva en la puerta, que haya una oficina habilitada dentro de la casa, cosas así.

Daniel Andrade: Yaa.

Catalina Pérez: Onda para que cuando golpeen la puerta alguien abra y diga que sí, que ahí trabaja la fundación. Que no es un lugar para recibir personas, sino solo una oficina de trabajo. Váyanse para allá y ambienten.

Daniel Andrade: La Ceci va a hablar con el conserje.

Catalina Pérez: Es más importante ir al centro a sacar los stickers, llevar papeles para que parezca un lugar de trabajo; esas cosas. Es obvia la nota con la cámara prendida donde van y dicen “miren aquí supuestamente trabaja la fundación y a ver! Vamos a golpear ... hola! Aquí funciona Democracía Viva?” Sale una persona y dice “nooo jamás lo he escuchado”, y cagamos.