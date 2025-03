El “momio” Ureta define a los presidenciables de la derecha: “Dos nazis y una facha”

Un descarnado análisis de los partidos de derecha hizo el empresario y militante de Renovación Nacional, Emeterio Ureta, luego de participar del programa Todo va a estar bien, conducido por el periodista, Juan José Lavín.

Al ser consultado sobre cómo ve el país, el papá de Tita Ureta señaló que “Chile sigue siendo un país formidable, somos un país maravilloso, somos un país lindo, la gente quiere a su país. Estamos viviendo momentos difíciles”.

En referencia a su opinión sobre el gobierno de Gabriel Boric, Ureta sostuvo: “Yo lo veo bien (...) Yo soy de Renovación Nacional, momio, pero hay muchas cosas de este gobierno que se la han ganado a la derecha, los tienen destruidos”, sentenció.

A continuación, Emeterio Ureta se preguntó: “¿Quiénes son los candidatos que tiene la derecha en este momento? Dos nazis y una facha. Imagínate el papelón, todos relacionados con militares y fascistas. No vamos a llegar a ninguna parte. ¿Tú crees que el pueblo va a votar por un fascista o por un nazi?”.

Juan José Lavín aprovechó la ocasión para consultarle si entonces iba a votar por Carolina Toha: “No, yo estoy indignado con la derecha. Acabo de pillar a dos señores que los denuncié vía Megavisión, los pillé robándose 400 millones de pesos, dos señores de Renovación Nacional", aseguró el empresario.

“Pero roban de todos lados Emeterio”, contrarrestó Lavín.

“De todos lados, son todos unos tropel de pillos”, afirmó Ureta. Para luego continuar: “Pero ahí tienes tu salió Boric y no me cabe la menor duda que se está presentando la señora Tohá y con todo respeto, papelón, no va a salir. Se va a presentar la Bachelet a última hora y va a arrasar”.

“En la derecha nos alejamos de ser gobierno en Chile”, enfatizó el empresario.

Consultado sobre la razón de su análisis de lo hecho por la derecha, Emeterio Ureta sostuvo que es ”por la plata, porque son ambiciosos. Todos quieren ser Sebastián Piñera y Sebastián Piñera los acostumbró mal. Sebastián Piñera en una de estas (campañas) que se presentó gastó 150 millones de dólares en su campaña. ¿Qué te dice eso?“, cerró.