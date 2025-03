El testimonio de la odontóloga que mató a hombre tras confundirlo con asaltante: “Jamás fue mi intención hacer daño”

En medio del dolor que aún envuelve a la familia de Mauricio Navarrete, la odontóloga que lo apuñaló tras confundirlo con un asaltante rompió el silencio. Desde el módulo para mujeres embarazadas de la cárcel de San Miguel, donde cumple prisión preventiva, Soraya Alcaíno relató su versión de los hechos y expresó un profundo arrepentimiento.

La tragedia ocurrió el 23 de diciembre en la comuna de Recoleta, cuando Mauricio Navarrete, ingeniero en sonido de 48 años y padre de tres hijos, murió tras recibir tres puñaladas en el tórax. La odontóloga, egresada de la Pontificia Universidad Católica, aseguró que actuó impulsada por el pánico tras haber sido víctima de un robo minutos antes.

“Si hubiera tenido la capacidad para razonar o irme del lugar, lo habría hecho”, afirmó en una entrevista con 24 Horas. Según su relato, todo comenzó cuando una “explosión” rompió el vidrio de su auto. “Una persona forcejeó conmigo y me robó el celular. Ahí sentí mucho miedo porque estaba sola. Intento irme, doblo y eran pasajes muy chicos y que algunos estaban cerrados, había autos. En la desesperación empecé a doblar y volví al lugar en que me habían roto. Recuerdo que estaba llorando mucho”, relató.

Allí, creyó reconocer a su agresor. “Veo a esta persona que reconocí que era la que me había robado y lo que me llamó la atención fue que al verlo, yo grité y logro ver que tenía en la mano el celular que recién me habían robado. En el momento en que grito, él guarda el celular y se empieza a acercar hacia el auto y ahí cuando miro el copiloto y entre medio de todos los vidrios había un cuchillo y pensé que la persona venía armada y que iba a ingresar al vehículo. Y eso fue lo que... ahí me fui a negro y ya después son solo flashbacks y recuerdos vagos”, recordó. La odontóloga insistió en que jamás había visto esa arma antes. “El fiscal señaló que la navaja estaba en mi auto. Supongo que era parte de utensilios de trabajo”, indicó.

Las imágenes de seguridad captaron el momento en que ella persiguió a Navarrete, quien esperaba una micro en la avenida principal de Recoleta. “Forcejeamos, pero no pensé que lo había herido grave“, sostuvo.

Sin embargo, el parte médico reveló que Navarrete recibió tres estocadas mortales en el tórax. Al ser consultada sobre cómo no se percató de la gravedad del ataque, respondió: “Lo desconozco. Es primera vez que me pasa algo así”.

“Jamás fue mi intención hacer daño”

Visiblemente afectada, la odontóloga reiteró su pesar y se dirigió a la familia de Navarrete: “Mis disculpas son sinceras. Nada recuperará su vida. Ese dolor me persigue”. “Si hubiera tenido la capacidad para razonar o para irme de lugar o haber evitado todo eso... porque jamás fue mi intención hacer daño, mucho menos la muerte que tuvo la persona”, se sinceró.

La profesional insistió en que creyó que el cuchillo pertenecía a la víctima. “Pensé que él la traía”, declaró. No obstante, la fiscalía sostiene que el arma estaba dentro de su vehículo, lo que complica su defensa.

El equipo legal de la acusada argumenta que su reacción pudo estar influenciada por su estado emocional y hormonal debido a un embarazo temprano. “Es algo que me cuesta procesar porque jamás me imaginé, jamás había reaccionado de esa forma, jamás he tenido problemas de riñas o peleas. Los abogados me dicen que a veces hay un estado hormonal (producto del embarazo). Leí un paper que hay un estado de gravidez que son a principios del embarazo, que a veces propicia ciertos estados ante casos de estrés fuerte de reaccionar de esa manera, pero todavía no me lo explico”, comentó.

La odontóloga se enteró de la muerte de Navarrete mientras rendía declaración ante Carabineros. “Vi el noticiario y reconocí el lugar. Ahí entendí”, confesó.

Sobre su decisión de entregarse voluntariamente, sostuvo que lo hizo por convicción. “Sé que lo hice. Sin intención, pero debo responder ante la ley y la familia, porque es lo que corresponde”, señaló. Respecto a una posible condena superior a diez años de cárcel, expresó: “No quiero pensarlo. Me da una angustia tremenda”.

La familia de Mauricio Navarrete ha pedido justicia, mientras que su entorno lo recuerda como un hombre dedicado a su familia y a su trabajo en el área del sonido. Sus tres hijos, de 8, 13 y 15 años, quedaron huérfanos de padre tras el fatídico suceso.