Monsalve apela a la reserva de antecedentes para sortear preguntas de la comisión investigadora: “No me es posible en este momento responder”

La semana pasada fue el presidente Gabriel Boric quien respondió a los requerimientos planteados por la comisión investigadora del caso Monsalve de la Cámara de Diputados, ocasión en la que reconoció que pudo haber exigido la renuncia del exsubsecretario del Interior un día antes, pero reafirmando que el gobierno actuó con “severidad y prontitud”.

Ahora fue el propio Manuel Monsalve quien respondió a la instancia parlamentaria, respecto del cuestionario con 29 preguntas que los integrantes de la comisión le hicieron llegar hasta el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde se encuentra en prisión preventiva tras ser formalizado por eventuales delitos sexuales en contra de una subalterna.

En su respuesta, Monsalve sostiene que se ve “en la obligación de informar a esta comisión que, debido al carácter reservado de los antecedentes y con el objetivo de contribuir al éxito de la investigación, no me es posible en este momento responder a las preguntas que se me han formulado”.

Sobre el punto, el exsubsecretario argumentó que “los hechos sobre los cuales la comisión me consulta forman parte de investigaciones en curso del Ministerio Público. Tanto mi declaración ante la fiscalía como los antecedentes incluidos en la carpeta investigativa poseen carácter de reservado, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de la investigación y el debido proceso”.

La verdad judicial

En su respuesta a la comisión investigadora, Manuel Monsalve, añadió que tal como lo ha “manifestado públicamente, establecer la verdad completa de los hechos es un aspecto esencial para demostrar mi inocencia frente a los delitos por los cuales he sido acusado y formalizado. En este sentido, mi prioridad es que este objetivo se cumpla dentro del marco de la investigación y de los procesos judiciales pertinentes”.

Asimismo, explicó que ha “revisado detenidamente cada una de las 29 preguntas que componen el cuestionario y comprendo el interés y la necesidad de contar con toda la información necesaria para establecer la verdad de los hechos. Entiendo que el objetivo de la Comisión es emitir opiniones y conclusiones fundadas, lo que considero fundamental en el marco de su labor investigativa”.

Además, Monsalve expresó a la comisión su "respeto por la labor que desempeñan en ejercicio de las facultades fiscalizadoras que nuestra Constitución de la República otorga a la Cámara de Diputadas y Diputados".

Por último, expresó que fue “notificado en las dependencias del recinto penitenciario de alta seguridad Anexo Capitán Yáber del Oficio N°82, de fecha 13 de enero de 2025, emitido por la Comisión Investigadora", donde se le hizo “llegar un cuestionario de 29 preguntas en el marco de la investigación que llevan a cabo sobre actos de autoridades y policías tras la denuncia criminal presentada en mi contra durante mi desempeño como Subsecretario del Interior”.