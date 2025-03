Monserrat Álvarez cuestiona relato de odontóloga imputada por asesinar a hombre por error: “Hay una confusión”

Monserrat Álvarez tuvo un encuentro con la odontóloga condenada por asesinar a un hombre al confundirlo con un delincuente. Como se recuerda, el terrible hecho remeció el país el pasado diciembre.

Durante la conversación, la imputada expresó para las cámaras de 24 Horas cada detalle de aquel fatídico día en el que atacó al hombre equivocado luego de sufrir el robo de su celular mientras conducía por las calles de la comuna de Recoleta.

La odontóloga no perdió la oportunidad de dirigirse a la familia de la víctima, quien fue identificado como Héctor Mauricio Navarrete González (48), padre de tres hijos. En aquel momento, la joven abandonó su auto y atacó al inocente con un cuchillo que le causó la muerte al instante.

Monserrat Álvarez entrevista a odontóloga imputada. Foto: Captura TVN 24 Horas.

El testimonio de la odontóloga

Según mencionó durante la entrevista con Monserrat Álvarez, jamás había usado navaja. “Nunca he estado armada (…) después me entero que sí (que había un cuchillo en el vehículo), ya que ese era el auto que nosotros usábamos en la empresa, de hecho, había más cosas como cables y enchufes”, comentó. Pero la periodista no quedó conforme con su testimonio y rápidamente la cuestionó

“A ti te acaban de asaltar, das una vuelta y te encuentras a una persona que crees que es tu asaltante, y miras, y había un cuchillo ahí... ¿Nunca habías visto antes que había un cuchillo ahí?”, le consultó. Y la imputada aseguró que “no”. Rápidamente le preguntó si recuerda el momento en el que atacó Héctor Mauricio. “No, sólo recuerdo que forcejeamos, pero no recuerdo haberlo herido”.

La comunicadora siguió ahondando en los recuerdos de ese día: “Perdón, él te entrega el celular, pero él estaba herido con tres estocadas, a punto de morir. Eso es lo que ocurrió, no es que te entregue el celular voluntariamente. Ahí hay una confusión en el relato, porque él muere en el lugar”.

Y la odontóloga aseguró no recordar ese detalle. Según mencionó, cuando se alejó de la escena no lo vio muerto. “Por eso me fui a entregar y dije que había herido a una persona, pero jamás pensé que había muerto ni era mi intención hacerle daño”, mencionó. Al consultarle si consideraba que “tres estocadas a una persona es sólo hacerle daño”, aseguró no saber por ser la primera vez que le sucede algo así.