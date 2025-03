“Nos vendieron humo”: Diputada Pérez emplaza al ministro Pardow y exige explicaciones por la falta de medidas ante el aumento de las cuentas de la luz

En la reciente sesión de la Comisión de Energía y Minería del Senado, quedó en evidencia un nuevo escándalo que sacude al Ministerio de Energía. La diputada Marlene Pérez decidió oficiar al ministro Diego Pardow, exigiendo que aclare cuáles han sido las gestiones concretas del Gobierno para mitigar el alza en las cuentas de la luz y qué medidas efectivas se están implementando para evitar que millones de familias enfrenten un incremento desproporcionado en sus tarifas eléctricas.

La decisión de la parlamentaria surge tras la revelación de que, a pesar de los anuncios oficiales sobre supuestas negociaciones con las generadoras, en la práctica solo se sostuvieron reuniones con dos empresas, de las cuales una ni siquiera tiene contratos vigentes para 2025. Esto contradice el discurso gubernamental y deja en evidencia la falta de acciones reales para evitar un alza tarifaria que impactará a millones de hogares.

“Esto ya no es solo incompetencia, sino derechamente una mentira a la ciudadanía. Nos dijeron que estaban trabajando para aliviar el golpe en los bolsillos de las familias, pero la verdad es que no han hecho nada. No se juega con el bolsillo de los chilenos”, criticó la legisladora.

El director de la Fundación Energía para Todos, Javier Piedra Fierro, expuso que la Comisión Nacional de Energía (CNE) solo se reunió con Enel y AES Andes en 2023, dejando fuera a ENGIE y Generadora Metropolitana, las dos empresas con los contratos más importantes para la fijación de tarifas. “Nos vendieron humo y ahora quieren que la gente pague la cuenta”, enfatizó la diputada.

Ante los antecedentes recopilados por la congresista, se ha oficiado al ministro Pardow para que explique de manera clara y detallada las gestiones reales del Gobierno frente a esta crisis energética, así como las medidas concretas que se implementarán para evitar el inminente aumento de las tarifas eléctricas, que afectará a millones de hogares.

“El Gobierno debe asumir su responsabilidad y ofrecer respuestas claras y serias. Ya basta de titulares vacíos y promesas sin sustancia; los chilenos que luchan por llegar a fin de mes no pueden seguir soportando este nivel de abuso”, concluyó la diputada por el 20° Distrito, Región del Biobío.