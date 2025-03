Alcalde de Puerto Montt critica a subsecretaria Leitao y acusa falta de colaboración en materia de seguridad con los municipios

El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, respondió a la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, en relación con las declaraciones emitidas por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) respecto a la inseguridad en Chile.

Ante las afirmaciones de Leitao sobre la necesidad de un esfuerzo conjunto en materia de seguridad, y que el comunicado no “hacía una autocrítica”, sino que más bien “traslada la responsabilidad para el frente y no genera ni un aporte”, el alcalde Wainraihgt enfatizó que el Gobierno no ha realizado los esfuerzos suficientes para abordar esta problemática, lo que se ha evidenciado en la falta de respuesta a las solicitudes de los alcaldes para agilizar la ley de Seguridad Municipal, así como para proporcionar más recursos a los municipios y otorgarles mayores atribuciones en esta materia.

“Es inaceptable que se traslade la responsabilidad únicamente hacia los municipios y el sector privado en materia de seguridad. El Gobierno no ha cumplido con su parte, como lo evidencian la falta de respuesta a nuestras solicitudes y la falta de recursos destinados a fortalecer la seguridad municipal”, señaló el jefe comunal.

Wainraihgt también hizo hincapié en los constantes ataques sufridos por los funcionarios de seguridad municipal, quienes realizan tareas complejas sin contar con los elementos de protección necesarios para garantizar su integridad física.

“Los funcionarios de seguridad municipal realizan un trabajo valioso y peligroso sin contar con los elementos de protección necesarios ni tampoco las atribuciones para actuar. Es hora de que el Gobierno asuma su responsabilidad y trabaje en conjunto con los municipios para abordar esta problemática”, sostuvo el edil.

El alcalde de Puerto Montt instó al Gobierno a tomar medidas concretas y efectivas para abordar la inseguridad en el país, en lugar de trasladar la responsabilidad a otros actores como el sector privado.