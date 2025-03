Carolina Tohá minimiza escándalo por chats entre Karol Cariola e Irací Hassler: “No pongamos los ojos en blanco”

En medio de la polémica que se generó en el ámbito político tras la filtración de los chats privados entre la diputada Karol Cariola y la exalcadesa de Santiago Irací Hassler, la precandidata presidencial Carolina Tohá (PPD) alzó su voz.

Al igual que el presidente Gabriel Boric, la exministra del Interior le restó importancia a lo conversado entre las dos figuras políticas en confianza. Y durante su visita a la Región de Ñuble entregó sus declaraciones sobre la charla personal que se viralizó en las ultimas horas a través de La Tercera.

Según mencionó, es normal que en un ámbito de confianza surjan críticas: “Hasta en el interior de las familias hablamos mal en un plano de informalidad y confianza”. Por lo que pidió evitar los asombros por algo tan común. “Entonces, la verdad no pongamos los ojos en blanco, porque en las conversaciones privadas se dicen esas cosas”.

Karol Cariola e Irací Hassler (Agencia Uno)

“¿Quién no ha criticado y quién no ha pelado?”, agregó Carolina Tohá; quien no perdió la oportunidad para criticar que dicha conversación haya visto luz. “Esas conversaciones privadas no tienen por qué conocerse. Es una total irregularidad que eso esté en el dominio público”, comentó.

Además, enfatizó que, en caso de investigaciones los celulares se utilizan para detectar algún delito, no para filtrar temas privados: “Incluso cuando una investigación tiene acceso a los celulares o los intercambios entre personas, lo tiene solo con el objeto de identificar delitos, no de dar a conocer conversaciones privadas”.

Las investigaciones en curso

Como se recuerda, tanto Karol Cariola, como Irací Hassler está bajo investigación; ambas encabezadas por el fiscal Patricio Cooper. En el caso de la diputada, la indagación inició por presunto tráfico de influencias, en cuanto a la exalcaldesa por la fallida compra de la clínica Sierra Bella.

El Ministerio Público, aseguró que las conversaciones entre ambas militantes del Partido Comunista revelan posibles gestiones realizadas por la actual presidenta de la Cámara de Diputados en pro de empresarios, entre otras personalidades pertenecientes a su círculo en común con Hassler.