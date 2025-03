Conoce paso a paso cómo se implementará la reforma de pensiones

Luego de casi una década de debate y discusión parlamentaria en torno al sistema previsional y el rol que han tenido las AFP en las bajas jubilaciones de los chilenos, el gobierno del presidente Gabriel Boric logró despachar del Congreso la reforma a las pensiones y se está a la espera de su promulgación en los próximos días.

Para conocer de primera fuente cómo será la implementación de la ley y cuáles son sus beneficios para los actuales y futuros jubilados, Publimetro fue a conversar con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, quien abordó en detalle cada uno de los puntos.

Entendiendo que la ley será promulgada durante marzo, la secretaria de Estado afirmó que “los primeros beneficios se van a empezar a ver en el mes de mayo, a través de la primera implementación que es el Seguro de Lagunas Previsionales para las personas que quedan cesantes”.

“Luego, en el mes de septiembre, se produce el primer aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y a fin de año o principio del próximo año suben las pensiones de los actuales jubilados de renta vitalicia y de retiro programado”, detalló la ministra del Trabajo.

En el desglose, Jeannette Jara sostuvo que las pensiones “a las mujeres le va a subir 1 UF mensual partiendo de los 10 años cotizados hasta 25 años, en cuyo caso subiría 2,5 UF mensual, cerca de $100.000. Y a los hombres desde 20 años cotizados le sube 2 UF mensuales hasta 2,5 UF. Además, se crea este bono de mujer para compensar el hecho que nosotras vivimos más, porque no puede ser una causa por la cual la pensión no baje, con lo cual además las pensiones de las mujeres van a aumentar un 15% en promedio”.

¿Cuándo será el aumento de la PGU para el primer tramo de jubilados?

Son 500.000 personas en ese primer grupo las que verán aumentada la PGU a contar de septiembre próximo, pasando de $224.000 pesos a $250.000. Para los que ingresen el próximo año, que son los mayores de 75 años, también pasarán a $250.000 más el IPC. Y para los últimos, que son los mayores de 65 años, subirán a $250.000 más el IPC de los dos años.

¿Por qué no se pasa a todos juntos, que era el impulso y la idea del presidente?, Porque hay que recordar que en algún momento se rechazó la reforma tributaria que era la que permitía aumentar la PGU a todos.

Si bien uno lo puede ver individualmente y decir, eran $50.000, que hoy día es menos porque el IPC ha ido avanzando en esa cifra, la verdad es que por la cantidad de personas que recibe la PGU es un esfuerzo país bien grande. Entonces, por eso se requiere gradualidad, dado que no se pudo aumentar la tasa de los impuestos.

¿Cómo operarán las prestaciones del Seguro Social respecto de los beneficios de año cotizado y compensación de las mujeres?

Vamos a poner un ejemplo. Si una mujer que hoy recibe $224.000 por la PGU, pero de su AFP recibe $50.000, esa es la mediana -la mitad de las mujeres reciben eso-, lo que va a ocurrir es que si ella cotizó 10 años o más, debiera estar recibiendo $75.000 de su AFP aproximadamente. Entonces, a ella se le va a complementar con 1 UF.

Si ella cotizó 20 años está recibiendo hoy día, además de la PGU, aproximadamente $150 000 de la AFP. A ella se le va a complementar con 2 UF mensuales hasta 2.5 UF.

Si ella cotizó 25 años va a recibir 2.5 UF mensuales. Si cotizó 30 años igual va a recibir 2.5 UF mensuales, porque hay que recordar que estas personas no van a cotizar en este Seguro Social, ellas ya se jubilaron, por tanto, esa es la solidaridad que se produce de la generación que está trabajando a la anterior.

En el caso de los hombres, éstos parten con un requisito de cotización que es de 20 años ¿Por qué? Porque aunque le pidas a los hombres más años cotizados, resulta que igual hay más hombres que mujeres. En 20 años cotizados el 70% son hombres, en 10 años cotizados como el 67% de las mujeres. Es increíble la diferencia de género en cuanto a la cantidad de años cotizados.

Eso es para los actuales jubilados que cotizaron, en el caso de las mujeres 10 años o más y en los hombres 20 años o más, de los sistemas de retiro programado y rentas vitalicias. Es decir, la gente que se jubiló por la AFP o por la compañía de seguro.

De tal forma que entran todos los que tienen al menos 10 años de cotización. Por eso esta reforma tiene su foco puesto no en las personas que solamente tiene bajas pensiones, sino que en aquellos que tienen bajas pensiones habiendo cotizado, esa es la diferencia.

Usted recordará que la reforma del pilar solidario en primer lugar apoyó a las mujeres dueñas de casa que trabajaban pero que no cotizaban, después se creó la PGU, pero ésta (reforma de pensiones) coloca el foco en los que cotizaron.

¿Cuál es el universo de personas que podrá acceder a estos beneficios ministra?

Los actuales jubilados son 1.400.000 personas, más los beneficiarios de la PGU, por lo tanto, en general entran 2.800.000 personas al beneficio.

La gente que entra vía PGU son 2.500.000 de personas, pero además de ellos, hay harta gente que entra por años cotizados, entonces hay una intersección grande entre ambos grupos. Entonces, si las cuenta por personas son 2.800.000.

De éstas, hay quienes entran solo por la PGU, que son las personas que reciben la PGU pero no cotizaron, porque los otros beneficios por año cotizado son para mujeres con 10 años mínimo y 20 años para los hombres.

Pero además hay otro beneficio que es el de expectativa de vida de las mujeres que cotizaron. Ahí se hace un ejercicio donde a iguales condiciones de jubilación, con el mismo saldo, las mismas lagunas, incluso la misma edad entre un hombre y una mujer, hoy su pensión es un 15% menor en el caso de la mujer porque vive más y esa diferencia se va a eliminar.

Asimismo, parte con un piso de $10.000 porque como hay mujeres que cotizaron muy poquito, tienen pensiones muy bajas y no son pocas. Por tanto, resulta que su 15% puede ser menos de una luca ($1000) y aprendiendo de la Ley de Isapres se fijó un beneficio de $10.000 mínimo para todas las mujeres.

¿Qué beneficios implicará para los trabajadores que cotizan el reemplazo de los multifondos por fondos generacionales?

Esto tiene un claro beneficio para tener mejor rentabilidad. Ocurre que en los multifondos las personas se cambian y los resultados muestran que aunque a algunas persona les haya ido mejor, a la suma total de las personas, al 70% de ellas, les ha ido peor que si se hubieran quedado en el fondo que estaban o se hubieran ido por el trayecto de edad que define la ley. Entonces, las decisiones que se toman muchas veces perjudican al propio afiliado, en el 70% de los casos, esto está en números no es una opinión.

Por lo tanto, lo que va a ocurrir con los multifondos es que la gente no va a tener que hacer nada, esto es uno de los últimos cambios que se va a implementar, va a operar automáticamente, y lo que va a pasar, es que la persona va a quedar en un fondo generacional de acuerdo a su edad.

Si nos imaginamos a una persona que recién va a entrar al mundo laboral y es joven, su fondo va a estar en exposición de riesgo mayor para esperar mejores rentabilidades futuras, pero en la medida que va envejeciendo, el fondo se va poniendo conservador. Hoy, uno se cambia de fondo, en cambio en los fondos generacionales el fondo es el que cambia, por eso se llaman generacionales, porque tiene que ver con el año que nacen las personas.

Las personas muchas veces creen que le van a ganar mercado y se cambian de fondos, pero no es la expertiz de los cotizantes, somos trabajadores que estamos ahorrando para nuestra pensión. Por eso, para darle más seguridad, en el marco de seguridad social, se establece este sistema que opera en otros países y que ha dado mejores resultados que los multifondos.

¿Tendrá el afiliado la posibilidad de cambiarse?

Va a estar dentro del fondo generacional que le corresponda al quinquenio en que esté, o sea, no pueden cambiarse y está sujeto al nivel de riesgo de acuerdo a la edad. Esto es respecto de su ahorro obligatorio, en su ahorro voluntario puede hacer lo que quiera, pero si no elige le va a tocar igual por defecto de acuerdo a la edad.

La idea en su ahorro obligatorio es cuidarlo para que sea mejor al momento de la pensión. Esto pasa porque muchas personas al momento de jubilarse están en los fondos más expuestos a los riesgos y a veces han ocurrido importantes pérdidas y no tienen tiempo para recuperarse, ese es el punto.

Además, no es lo mismo para quien invierte en los fondos de pensiones invertirlo con una perspectiva de corto plazo, pensando que cualquier persona puede cambiarse cualquier día, que con una perspectiva de largo plazo, ya que la rentabilidad es mucho más alta y eso producen los fondos generacionales.

¿Qué implica en la práctica ministra que el Instituto de Previsional Social (IPS) pueda realizar funciones de soporte para el sistema?

Eso significa que hoy van a poder entrar inversores de fondos de pensiones sin ser AFP, que se dediquen solo a invertir para dar mayor posibilidad de elegir a las personas y de competencia. Y si ellos no quieren tener la parte de la administración de cuentas, es decir, las oficinas donde va la gente a hacer sus trámites, el IPS les puede prestar ese servicio.

Los cambios en la industria de las AFP apuntan a tres elementos. Si bien nosotros queríamos terminar con las AFP, no tuvimos la mayoría parlamentaria que nos respaldara porque se requería una mayoría que el Gobierno no tiene.

Dicho eso, sí se pudo avanzar en promover más competencia, o sea, que haya más actores. Por eso es interesante esto de que puedan ingresar inversores, donde además varios han mostrado interés y el IPS podría prestarles -si es que ellos lo seleccionan- la administración de cuentas.

En segundo lugar, que haya mejor rentabilidad en el sistema y en tercer lugar que haya menos costos para los afiliados.

¿Por qué? Por una razón bien simple. Uno para pensión no ahorra voluntariamente, ahorra de forma obligatoria, por tanto, las AFP que hay no ofrecen un servicio en el cual uno puede optar por no hacerlo y tienen en tanto la obligación de ser más eficientes en sus costos. Como eso no ocurrió voluntariamente, la ley hoy día introduce distintos mecanismos para forzar a que las comisiones bajen.