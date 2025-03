Ministerio del Trabajo responde ante controversia de Karol Lucero sobre la falta sueldos: “De experiencia no se vive”

El Ministerio del Trabajo tomó la polémica generada por los comentarios de Karol Lucero como oportunidad para potenciar una campaña sobre los derechos laborales. Luego de que se diera a conocer que el presentador chileno no les remunera a sus colaboradores el trabajo que realizan para la plataforma digital Like Media, la entidad se pronunció.

A través de las redes sociales oficiales, el ministerio compartió la información en forma caricatura para un mejor entendimiento. En la misma, se puede ver a Trabejita -personaje del organismo- hablar con una amiga, a quien emplearon en un lugar sin pago y sin contrato.

Y rápidamente Trabejita, le dio la lección a su compañera: “El contrato es importante, ya que es el acuerdo que crea derechos y obligaciones entre empleador y trabajador. Se definen el salario y la jornada laboral”. Adicionalmente le explicó la importancia de la remuneración. “Es el pago por tus servicios y contiene los descuentos legales para asegurar, entre otras cosas, cotizaciones, previsionales y de salud”, agregó.

Para finalizar el personaje aseguró: “De experiencia no se vive”. Una frase que cuestiona directamente lo dicho por Karol Lucero. “Un mensaje a la gente, a los veinteañeros, sobre todo. No teman a hacer trabajos que no tengan una remuneración económica, no todo trabajo va a ser remunerado económicamente, pero puede ser una remuneración de experiencia, de aprendizaje”, fueron las polémicas declaraciones del comunicador hace días atrás.

Ley de 40 horas laborales

El Ministerio del Trabajo ahondó en el tema. “La experiencia no es una forma de pago. Las relaciones laborales se establecen formalmente en un contrato, que debe indicar tu sueldo y el horario de trabajo, entre otras cosas”, se lee en la descripción del video.

En la misma publicación se dieron detalles de la progresiva disminución en la jornada laboral correspondiente a la Ley de 40 Horas y se instó a denunciar de no cumplirse lo estipulado: “En 2024 inició la implementación gradual (…) con una primera disminución de la jornada, de 45 a 44 horas semanales. El proceso sigue en 2026, cuando baje a 42 horas, y luego en 2028, cuando esté completamente en régimen la jornada de 40 horas. Todo tiempo que exceda esta jornada, se debe pagar debidamente. Ante irregularidades denuncia en dt.gob.cl”.