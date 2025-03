“No tengo ningún tipo de molestia”: Presidente Boric confesó su sentir tras leer las críticas de Karol Cariola en chats privados

Este domingo al mediodía, el Presidente Gabriel Boric llegó a las dependencias de Chilevisión para ser entrevistado por Rafael Cavada y Macarena Pizarro. Después de las introducciones pasaron al asunto que se tomó la agenda noticiosa durante el fin de semana: los chats filtrados de Karol Cariola e Irací Hassler.

La primera consulta que recibió el mandatario fue sobre cómo se sintió tras ser criticado por las mujeres oficialistas, en donde la Presidente de la Cámara Baja lo trató como “una mierda de persona” y expresó su decepción con el Gobierno.

“La verdad no siento ningún tipo de afectación personal a partir de esto. Entiendo perfectamente, tal como lo dije públicamente, que entre dos personas de confianza que no creen que una conversación privada se va a filtrar a todo Chile, puedan tener opiniones duras en un momento determinado. En este caso, hace dos años y medio respecto de mí, de una situación específica”.

“Si es que nos pusiéramos a juzgar hoy a todos, cada uno de nosotros por las conversaciones de cada uno en confianza sería el fin de la política, de la amistad, de las relaciones sociales”, comentó.

“Yo no veo ningún quiebre, y por eso lo señalé. Lo digo honestamente, esto no es una puesta en escena, sino que de verdad los siento así. No tengo ningún tipo de molestia ni con Karol ni con Irací”, agregó.

Condena a la filtración de las conversaciones

En esa misma línea, la periodista citó su respuesta en redes sociales, en donde señaló como natural este “pelambre” que sucedió entre las mujeres oficialistas. Por lo mismo, Macarena Pizarro le consultó si es que él también lo hace.

“Me parece que en un momento difícil (los indultos), haya habido una crítica destemplada en un lugar privado. Yo no me refiero así a mis aliados políticos, pero me parece totalmente improcedente el juzgar a alguien por una conversación privada circunstancial. Además, no tiene nada que ver en lo que se está investigando”, continuó.

“No me voy a meter en acusaciones de persecución específicas. Creo que esto le hace mucho daño a la sociedad en general, creo que quienes filtraron esto han sido tremendamente irresponsables, pero tal como lo han sido con el Caso Hermosilla, en las situaciones que no tenían nada que ver con lo que estaban investigando”.

“En esto hay que tener un solo estándar, independiente de a quien favorezca circunstancialmente”, agregó el presidente Boric, quien apuntó que hay que condenar tanto lo sucedido con Luis Hermosilla como con Hassler e Irací, ya que sufrieron filtraciones de asuntos que no eran pertinentes a la investigación.

Con respecto, si es que va a hacer algo en contra de las filtraciones, el Presidente respondió que “ya se han tomado acciones respecto a las filtraciones, entiendo que el fiscal nacional anunció una investigación. Yo no voy a entrar en una disputa como Presidente de la República con otro poder del Estado ni acusar persecución, creo que haría más daño”.