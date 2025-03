“¿Cada vez?”: José Antonio Neme deja entrever gato encerrado en visitas de Joaquín Lavín a Cathy Barriga

José Antonio Neme no lo dijo con las mismas palabras que el humorista Bombo Fica, pero dejó entrever que las reiteradas visitas de Joaquín Lavín a su nuera, en la cárcel de San Miguel, daba para pensar que es “sospechosa la hue...”.

Fue tras escuchar hablar al excandidato presidencial, en su férrea defensa a la exalcaldesa de Maipú, que el periodista dejó entrever que había gato encerrado.

“Esta es a séptima vez que la vengo a ver y es la vez que la he visto más afectada. Y como abuelo, esto es mucho. Ella no es un peligro para la sociedad y todos lo saben. Rechazar que no se pueda ni siquiera revisar el caso, es demasiado”, dijo el excandidato a la prensa.

Pero, Neme en vez de valorar el gesto del suegro, consideró que eran curiosamente excesivas.

“Está bien que el suegro la vaya a ver una vez, pero que vaya cada vez que hay visita...”, criticó.

En su teoría, dijo que podríamos estar frente a una intervención política.

“Lo que él hace es una gestión política, porque otro podría tomar distancia, pero él se involucra directamente. En algún momento él lo decidió, cruza la vereda y dice ‘no, miren, las cifras están mal’”, fueron parte de sus palabras, consignó La Cuarta.

Lavín hijo contra Tomás Vodanovic

Joaquín Lavín León también habló con la prensa que estaba afuera de la cárcel de mujeres de San Miguel y aprovechó el momento para culpar al actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, acusándolo de ser el responsable de la negativa del tribunal de revisar la prisión preventiva de su esposa.

“Es lo que he dicho muchas veces, cómo estarían ustedes si se les acusara de algo totalmente injusto y por distintas circunstancias llegan a vivir algo como esto... La justicia había fijado una audiencia para este miércoles, aquí lo que pasa es que Tomás Vodanovic se opuso a esta revisión, teníamos nuevos antecedentes para presentar, él (Vodanovic) es el que se opone a que Cathy vuelva a su casa”, reclamó.

Además, agregó que -si bien la negativa es por parte del tribunal- “el juzgado de garantía lo que hace es tomar la presentación del alcalde Vodanovic y decir que no hay nuevos antecedentes”.

“Cathy está afectada porque pasa el tiempo y es menos el tiempo que ella puede estar con sus hijos... Esta es una estrategia del alcalde Vodanovic de seguir manteniendo este caso a flote”, argumentó el diputado, en defensa de Barriga.