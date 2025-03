“Es una vergüenza (...) No podemos permitir que siga así”: Diputado Winter a raíz de reiteradas filtraciones de chats

Luego de que el pasado viernes 14 de marzo el sistema forense de la Policía de Investigaciones (PDI) –“Cellebrite Reader”– recuperar conversaciones que habían sido borradas de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, desde su mismo teléfono, diversas voces se manifestaron en relación a la filtración de los chats de WhatsApp, algo que ha ocurrido en más de una ocasión.

Sin ir más lejos, el diputado Gonzalo Winter dijo que esto “es una vergüenza y un peligro para todos los chilenos lo que pasa con las filtraciones de la fiscalía o de los abogados que son parte”.

“Cuando a mí alguien me quita el celular en la calle, es un delincuente, me lo quita a la fuerza; cuando la fiscalía te quita el celular, también lo hace con la fuerza, pero con la fuerza legítima, que es la fuerza del Estado... ¿Por qué nosotros consideramos legítima esa fuerza? Porque va a actuar acorde a derecho, dentro de las leyes, dentro de las normas que nos hemos dado como sociedad”, siguió el parlamentario del Frente Amplio (FA).

Luego, argumentó que “en el momento en que no sabemos si un policía, o un fiscal, o una de las partes, pone una conversación que no tiene interés respecto de ningún delito, dentro de una carpeta investigativa, entonces ya no está actuando dentro de la ley, sino que, de hecho, está actuando de forma delictual, porque me quitó el celular para actuar con él fuera de la ley”.

Además dedicó un mensaje a la ciudadanía: “Quiero decirle a los chilenos que pongan especial atención a esto, porque esos chats dan lo mismo; si para qué vamos a estar con cosas... es un pelambre: todos hemos hecho pelambre. Quien abusó de del derecho a privacidad de Irací Hassler fue el Estado de Chile, porque fue el Estado de Chile el que le quitó su celular”, señaló.

Respecto al trabajo de la prensa, el legislador de 38 años mencionó que “nosotros tenemos un país donde hay prensa libre y donde en general tenemos una historia de un periodismo que nos da orgullo, pero cuando el periodismo es parte de la comisión de un atentado a la privacidad de una persona, entonces ya no está fiscalizando el poder del Estado, sino que de hecho está participando de una operación política a través de la fuerza del Estado”.

“Se los dejo muy en claro y esto lo sé con certeza, que yo no debería saber lo que piensa Guerra sobre el cerpo de Evelyn Matthei : yo no debería saber eso. Y para que yo lo sepa, alguien cometió un delito. Yo no debería saber lo que piensa Irací Hassler sobre Matías Meza, cuando eso no tiene nada que ver con ningún delito, y que yo lo sepa y que ustedes lo sepan, significa que alguien cometió un delito –yo no sé quién–, pero no podemos permitir que siga así, porque si no lo frenamos significa que entonces la fiscalía , o la policía, o quien haya cometido ese delito, van a tener chipe libre para poder atentar contra la privacidad de Chile”, finalizó el joven político izquierdista.