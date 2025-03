Actriz Fer Salinas denunció que Karol Lucero le negó pago prometido en Like Media: “Dejen de justificar lo injustificable”

La actriz e influencer Fer Salinas se sumó recientemente a las acusaciones en contra del comunicador Karol Lucero, denunciando que este desconoció un acuerdo económico relacionado con su participación en el proyecto Like Media.

PUBLICIDAD

A través de sus redes sociales, Salinas afirmó que contaba con pruebas que respaldan su versión. “Siendo la única mujer con respaldos y pruebas de mi paso por Like Media, aclaro lo siguiente: aunque todos sabíamos que entrar al proyecto era sin remuneración, mi incorporación se negoció con Mati Sánchez y Karol, en la que acordamos que recibiría una comisión por cada marca que incorporara”, expresó en Instagram.

Según relató, al intentar cobrar lo pactado, Lucero le negó el pago bajo el argumento de que no podía remunerarla si el resto del equipo tampoco recibía ingresos. “Su respuesta fue que, si él no pagaba a nadie, ¿cómo me pagaría a mí? Además, argumentó que si yo comisionaba, él y todos debían hacerlo”, comentó Salinas, mostrando su molestia ante la situación.

La actriz también cuestionó la administración financiera del proyecto. “Nunca entendí por qué todos los ingresos se destinaban a pagar la oficina, luz y gastos de Karol, ya que, en ese caso, también deberían cubrirse los equipos, la gestión y la producción de Mati”, criticó.

Desencuentros y salida del proyecto

Respecto a su desvinculación de Like Media, Salinas explicó que tomó la decisión luego de una serie de situaciones que no compartía. “Ante otras actitudes que no se alineaban con mi forma de hacer las cosas, le comuniqué a Mati mi deseo de irme, estaba molesta”, afirmó.

Aunque inicialmente dudó en dejar el proyecto, finalmente la inesperada salida de Matías Sánchez fue determinante. “En una reunión noté que, sin previo aviso, echaron al Mati. Esa fue la gota que colmó el vaso y decidí abandonar el proyecto”, confesó.

En su declaración, Salinas también instó a sus seguidores a ser críticos frente a este tipo de situaciones. “Solo quiero que dejen de justificar lo injustificable. Todos tienen derecho a hacer lo que quieran con su tiempo y energía, a dar segundas oportunidades, a apoyarse y también a expresarse libremente”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Finalmente, advirtió que es necesario informarse bien antes de tomar partido en este tipo de controversias. “Si van a dar una opinión, al menos tómense el tiempo de investigar, analizar y procesar bien la información, ya que es por esto mismo que hay gente que sigue cayendo en dinámicas tóxicas y después culpa al resto de todo lo que les pasa”, concluyó.

Actriz Fer Salinas denunció que Karol Lucero le negó pago prometido en Like Media: “Dejen de justificar lo injustificable” Vía Instagram de Fer Salinas