Ángel Valencia responde a Claudio Orrego por supuesto cohecho tras filtraciones de la Fiscalía: “Su deber como funcionario público es denunciar”

Una serie de reacciones generaron las declaraciones del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, respecto de las últimas filtraciones de conversaciones privadas entre la exalcaldesa de Santaigo, Irací Hassler, y la diputada comunista, Karol,Cariola, en el marco de la investigación por el caso Sierra Bella, y apuntó a un eventual cohecho dentro de la Fiscalía producto de las innumerables filtraciones que se han conocido de varias investigaciones supuestamente reservadas.

En entrevista con CNN Chile Radio, Orrego sostuvo sobre las filtraciones que le “parece que es un despropósito y una falta de control de parte de los fiscales, lo que está pasando dentro de la Fiscalía abísmante, porque quiere decir que alguien aquí está moviendo plata. ¿Cómo llega tanta información a la prensa?”.

“Todas las semanas tenemos alguna filtración. Entonces, la verdad es que uno se pregunta: ¿Aquí a alguien le están pagando por liberarlo? ¿Hay alguien que comprar favores por la prensa? Esto no está permitido por la ley“, insistió el gobernador

“Su deber es denunciar”

Fue el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien respondió a los dichos de la autoridad regional, afirmando en entrevista con Radio ADN que “si el gobernador Orrego tiene esos antecedentes, su deber como funcionario público es denunciar y acompañar esos antecedentes a la justicia“, ya que, de no presentar pruebas, las acusaciones serían calificadas como “calumniosas” y ofensivas para todos funcionarios que trabajan en la institución.

La respuesta de Orrego

Con la polémica instalada, fue el propio gobernador Orrego quien respondió a los dichos del fiscal nacional, aclarando por medio de su cuenta de X que él no ha hecho ninguna imputación sobre el tema.

La autoridad regional afirmó que “no he denunciado ni acusado a nadie (menos aún a fiscales, con quienes he tenido un excelente trabajo en temas de seguridad). No es mi estilo y nunca lo he hecho. Lo que sí he planteado es que se está volviendo una norma ver filtraciones de investigaciones secretas en los diarios“.

Por tal razón, insistió: “Me pregunto quiénes las hacen y por qué motivos: ¿favores, tráfico de influencias, poder, agenda política, dinero? Esto es precisamente lo que debe investigarse por quien tiene el mandato legal para hacerlo".

Finalmente, Claudio Orregop agregó que “no se trata de defensas corporativas de ningún grupo; se debe investigar cualquier delito, sin importar quién lo cometa. Sin embargo, permitir que las filtraciones se normalicen me parece que afecta la confianza en la justicia”.