Con el fin de combatir el narcotráfico: Vlado Mirosevic propone en su programa de gobierno legalizar la marihuana

El diputado y candidato presidencial del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, sorprendió con una iniciativa que tendría en su programa de gobierno, en caso de ser electo. Específicamente, el político de 37 años buscaría la legalización del cannabis con el fin de combatir el narcotráfico

PUBLICIDAD

Sin ir más lejos, Mirosevic fue hasta el Congreso Nacional para compartir esta propuesta, junto a personas que levantaban letreros que decían “Despenalizar para regular” y “No es promover, es regular”.

Bajo este contexto, el congresista señaló que “la política de drogas en Chile y el mundo ha fracasado completamente, solo aumenta la violencia, la corrupción institucional, el poder de los narcos a nivel territorial y el consumo”.

Luego, respecto a los traficantes, Vlado afirmó que “ellos necesitan que el negocio sea ilegal para que haya riesgos, si hay riesgos hay precios altos”.

Sumado a esto, destacó la experiencia en esta materia de países como Canadá, Uruguay y Alemania, valorando su “política de reducción de daño”, detallando que “no promueve el consumo, lo que pretende es regular”.

LEGALIZAR LA CANNABIS PARA COMBATIR EL NARCO. #Chile debe seguir el ejemplo de Canadá, Uruguay, Alemania, Países Bajos, Luxemburgo, 22 Estados en EEUU, entre otros. Tenemos que quitarle el control del mercado negro al narco y con eso quitarle poder económico y de fuego a las… pic.twitter.com/ScfHevYMXM — Vlado Mirosevic (@vladomirosevic) March 18, 2025

Las reacciones de las redes sociales

Frente a publicaciones de esta índole, los usuarios de internet no demoran en manifestarse. En este caso, el mismo video compartido por Mirosevic, en su cuenta de X, dejó una serie de comentarios, en su mayoría en contra de esta propuesta. Aquí algunos: “Apaguemos el fuego con bencina, extraordinario”, “Legalizar la marihuana no resuelve el problema, lo agudiza”, “Las adicciones se combaten no se promueven”, “Está dando a entender que quiere convertir a chile en un Philadelphia (Estados Unidos), donde la droga es legal y no hay leyes”, “¿Otra vez haciendo campaña desde el Congreso?”, “Podría comentar cuáles fueron los resultados en el consumo en esos países: aumentó significativamente”, “Dudo que tenerlos volaos' reduzca la delincuencia”, “¿Y a quién le entregamos ese ‘poder’?”.