“Él entiende todo diferente”: Habla madre de alumno que golpeó a profesora con una escoba en la cabeza

El pasado lunes 17 de marzo, una profesora del Liceo Bicentenario de Excelencia de Trehuaco fue golpeada con un palo de escoba en la cabeza, por un alumno de primero medio.

Ahora en conversación con el matinal Contigo en la mañana, la madre del joven de 14 años se refirió al violento hecho, señalando que su hijo padece Trastorno del Espectro Autista (TEA).

“Ayer me llamaron diciendo que mi hijo había golpeado a una profesora y le rompió la cabeza. Salí a buscarlo y lo encontré de camino a la casa. Cuando me lo encontré estaba muy colapsado. Me decía ‘no sé qué fue lo que hice’, y después cuando se tranquilizó me dijo ‘sí, le pegué a la profe’, porque se le vinieron todos los recuerdos de antes, de lo que había pasado las semanas anteriores”, relató.

Tras esto, contó cómo era la relación que tenía la docente con el menor, a modo de tratar de comprender su violento comportamiento.

“Del día que conoció a la profesora, en la primera clase, me dice que él no tenía su cuaderno de matemáticas y le dijo que no iba a escribir. La profe le dijo ‘si tú no escribes, no me sirves en la sala’, entonces él tomó su mochila y salió de la sala. Esa fue la primera situación. A mi hijo no se le puede hablar de esa manera, porque él entiende todo diferente”.

“La segunda situación fue el jueves, cuando él quiso defender a sus compañeros y la profesora le dijo ‘eso a ti no te importa, cuando necesitemos abogados, te hablamos’”, continuó la apoderada.

Pero, esto fue interpretado desde el matinal como una forma de justiciar la violencia de su hijo. Sin embargo, ella explicó que solo lo decía a modo de intentar entender lo que puede haber provocado la ira desmedida en el alumno.

“Yo me pongo en el lugar de la profesora y de mi hijo, y yo también estoy mal”, recalcó la mujer, consignó La Cuarta.