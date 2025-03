Ministra Camila Vallejo reaparece en redes: junto a su hijo y con llamado a sumarse a la Campaña de Invierno

Luego de que la ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo saliera de prenatal, y tras el anuncio del nacimiento de su hijo, no se le había visto en las redes...hasta ahora.

En su cuenta de Instagram, subió un video en donde se ve con el pequeño, contando que se sumó a la campaña de invierno 2025.

“Hola, les quiero contar que me encuentro en el Cesfam de mi comuna porque me acabo de sumar a la campaña de invierno de 2025. De hecho, salimos de control con mi hijo porque pudimos ya inocularle el medicamento contra el virus sincicial, que es muy, muy importante, un medicamento que salva vidas. De hecho, Chile fue el primero en adquirir del hemisferio sur, como país del hemisferio sur, este medicamento, y en la campaña de invierno del año pasado la cobertura fue altísima y no murió ningún laxante”, contó la ministra.

Agregó que “el llamado es muy claro a todos los padres y madres con hijos e hijas lactantes, que se acerquen a los puntos de vacunación y puedan llevar a sus hijos para poder protegerlos de este virus terrible, que lamentablemente en muchas partes del mundo, incluso en Chile, terminó con la vida de muchos lactantes. Pero al inocularles, les salvamos la vida”.

La campaña de invierno

Vallejo destacó que la campaña de invierno de este año se adelantó y “además cuenta con la vacuna contra la influenza y contra el COVID-19. Ahí para toda la población de riesgo”.

“¿Quién es la población de riesgo? Son las personas mayores de 60 años, el personal de salud, las personas cuidadoras, las embarazadas. Todas esas personas se pueden vacunar ya y tienen que hacerlo. ¿Dónde? En los más de mil centros de vacunación. ¿Dónde lo pueden encontrar, esos centros de vacunación? Que les queden más cerca, en la página www.mevacuno.cl. Así que informarse, a vacunarse, tenemos que estar ahí atentos y obviamente cuidándonos todos y todas para que no seamos focos de propagación de virus y salvemos las vidas nuestras y de las de los demás. En acción, todos por la vacunación", terminó.