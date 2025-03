Parlamentarios de La Araucanía expresan preocupación por falta de planes de emergencia en diversas comunas de la región

La ausencia de planes de emergencia en comunas clave de La Araucanía, como Traiguén, Lumaco y Purén, genera preocupación entre los parlamentarios de la zona. La senadora Carmen Gloria Aravena y el diputado Stephan Schubert hicieron un llamado urgente a las autoridades locales para solucionar esta problemática que pone en riesgo a la ciudadanía.

La senadora Carmen Gloria Aravena, del Partido Republicano, expresó que “me parece grave que hayamos sido informados estos días que hay varias comunas de la región de La Araucanía que no tienen plan de emergencia. No cuentan con ello y hoy día en la situación que nos encontramos. Tuvimos grandes incendios en Triguén, no tiene plan de emergencia. Lumaco, rodeado de bosques, con grandes incendios, tampoco tiene plan de emergencia. Villarica tampoco lo tiene”.

Asimismo, la legisladora enfatizó también que “el caso más emblemático, Purén, no tiene plan de emergencia y resulta que hace pocos años todos vivimos la experiencia de ver cómo se llamaba una población completa. Yo llamo a los alcaldes, a las subdirectoras, a todos quienes están vinculados a estos temas que con urgencia saquen estos planes porque no podemos tener a toda una población y ciudadanía en riesgo por, de alguna manera, incompetencia, desidia, no sé cuál es la palabra, pero la norma hay que cumplirle”.

Por su lado, el diputado republicano Stephan Schubert, detalló que “es un hecho que aún existen comunas de nuestro país que no tienen el Plan de Emergencia Comunal actualizado o no tienen Plan de Emergencia Comunal. Dentro de ello también hay varias comunas que son de la región de La Araucanía. Nuestro país es un país que siempre tiene contingencias y que siempre debería estar preparado para distintos tipos de emergencias”.

Schubert agregó que “en la zona de La Araucanía, sumado a todo lo que tiene el resto del país, además tenemos volcanes activos, lo que también genera un problema de seguridad en la población. Nosotros tenemos que aprender como país a adelantarnos a estos hechos”.

El congresista indicó, además, que “hacemos un llamado a esas municipalidades para que se asesoren prontamente con expertos y también con entidades gubernamentales que están asesorando para la construcción de estos planes, pero que se puedan poner en marcha a la brevedad porque estos son indispensables para la seguridad de la población”.

Por último, Schubert aseguró que “oficiaremos a estos municipios para que nos indiquen cómo van esos planes, cómo van los plazos para prontamente tenerlos y esperamos que puedan tener esos planes y, por supuesto, hacer un programa de discusión para que la ciudadanía sepa y esté preparada para estas contingencias”.

La falta de planes de emergencia y de reducción de riesgos en varias comunas de La Araucanía, sumado a las amenazas de desastres naturales como incendios y actividad volcánica, refuerza la necesidad de una acción inmediata y coordinada entre las autoridades locales y gubernamentales.