Luego de meses desde que la periodista de Televisión Nacional de Chile (TVN), Constanza Santa María, sufrió un accidente tras probar una motocicleta eléctrica en una feria de innovación, reveló detalles de su proceso de recuperación.

PUBLICIDAD

Específicamente, según detalló Las Últimas Noticias (LUN), el accidente ocurrió tras subirse a la moto y estrellarse, cayendo el vehículo sobre su pierna derecha y sufriendo una fractura en los platillos tibiales.

Por consecuencia, la comunicadora de 51 años debió ser operada y le pusieron dos placas de aluminio, dos fierros y pernos. Posterior a la cirugía, Constanza tuvo que utilizar muletas, y después de meses, logró movilizarse sin apoyo de estas.

En conversación con el medio señalado, Santa María confesó que “llevo tres meses apoyándome en muletas. Primero en dos durante más de dos meses y después un mes en una. De repente siento tirones cuando esti­ro o doblo la rodilla”.

“Voy a comprobar los mitos si los fierros duelen cuando hace frío o si sonaré cuando pase por la aduana en los aeropuertos. Yo sien­to los fierros, en los dos lados puedo tocarlos. Ya los quiero. Ya somos amigos con ellos. Les hablo”, afirmó en un tono humorístico.

“El primer mes me dolió mucho la zona, de ahí por supuesto que tenía analgésicos todo el tiempo, pero los fui dejando de a poco y ahora estoy sin ellos”, sostuvo la profesional de las comunicaciones.

Sobre su día a día, la periodista reconoció que “hay días en que ando súper bien, ya no ando corriendo por los pasillos del canal. Que es un clásico mío lo de andar apurada de un lado para otro, y eso no lo puedo hacer. No es que uno vuelva a empezar a aprender a caminar”.

PUBLICIDAD

Respecto al proceso de recuperación, mencionó que “por el momento no puedo trotar, no puedo hacer nada que genere impacto, así que no puedo llegar atrasada. Realmente he tenido una recuperación increíble para la fractura que tuve”.

Por último, en relación a su trabajo en el canal, dijo: “me siento de repente durante el no­ticiario, porque es una hora y media. Realmente me empieza a doler un poco si estoy todo el tiempo de pie. Pero he vuelto incluso a caminar en el estudio porque de repente nosotros mostrarnos gráficas en las pantallas”.