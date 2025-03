“Aún queda camino por recorrer”: Karla Melo reveló su diagnóstico de cáncer de mama

En horas de esta noche de 18 de marzo, la reconocida cantante y actriz Karla Melo, mediante sus redes sociales, reveló que padece cáncer de mama triple negativo, algo que, tristemente, es cada vez en mujeres jóvenes.

En la misma línea, a través de un post de Instagram, la chica de 38 años comenzó su escrito diciendo que “les quiero compartir algo que estoy viviendo porque ustedes han sido muy importantes para mí en mi carrera y sobre todo porque la mayoría de mis seguidoras son mujeres y quiero que lo sepan desde mi corazón. En enero de este año me diagnosticaron cáncer de mama triple negativo“.

Luego, comentó que tras la detección y posterior a algunas pruebas, determinaron que su cáncer se encuentra en etapa 1. “Fue un mes súper difícil ya que hay que pasar por varias pruebas, exámenes y procedimientos para tener las respuestas, y la espera de cada una es realmente angustiante. Gracias a Dios mi cáncer está en etapa 1 y ya comencé con la quimioterapia hace unas semanas”, siguió la profesional del mundo de la actuación.

“He seguido haciendo mi vida normal, trabajando, cantando, bailando y actuando. Tengo una red de apoyo incondicional que amo mucho; mi hermana, mi pololo y mis amigas son mi familia que me acompaña y cuida en estos momento”, agregó Karla.

“Me he preocupado de investigar y ser estudiosa con mi caso, sigo una alimentación adecuada y estoy bajo los cuidados de mis terapeutas de medicina integrativa”, continuó.

Respecto al cariño y apoyo recibido por sus cercanos, dijo que “me he sentido muy bien, acompañada, querida, cuidada y bendecida… Estoy sanando, estoy aprendiendo, me estoy curando de cuerpo y alma. Aún queda camino por recorrer y espero que me acompañen”.

Por último, realizó un llamado a prevenir y mantenerse con los exámenes al día: “Cuídense; tóquense; háganse exámenes. Una detección temprana es importante”, cerró Melo.