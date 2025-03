“Es dañino para la democracia”: Irací Hassler se defiende y acusa “vulneración a la intimidad” tras filtración de chats con Cariola

La exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, se refirió este martes a la reciente filtración de conversaciones privadas con la diputada Karol Cariola, calificándola como una “vulneración a la intimidad” y acusando una intencionalidad política detrás de la divulgación.

En entrevista con El Ciudadano, Hassler manifestó su preocupación por el impacto de estas filtraciones, que se enmarcan en la investigación del fallido intento de compra de la exclínica Sierra Bella. “Fue vulnerada mi intimidad y así lo siento profundamente. Creo que es algo muy lamentable que no solo genera un daño a una o dos personas, sino que también implica un debilitamiento de las instituciones democráticas. Porque esto daña la confianza en las instituciones, daña la confianza en la Justicia”, afirmó.

La exjefa comunal enfatizó que estas filtraciones “generan otro daño que es paralelo y que no tiene que ver con los fines de investigación y de hacer justicia, sino que tiene una intencionalidad de daño político”.

“No hay ningún antecedente en mi contra”

En la conversación, Hassler explicó que los chats en cuestión fueron obtenidos desde su teléfono, el cual fue entregado voluntariamente hace dos años como parte de la investigación por el Caso Sierra Bella. “Eran conversaciones privadas que habían sido obtenidas de mi celular que además yo entregué voluntariamente hace dos años atrás, para justamente investigar la fallida adquisición de Sierra Bella, donde además no hay ningún solo antecedente en mi contra”, señaló.

La exautoridad sostuvo que, tras dos años de indagatorias, no se ha presentado ninguna prueba que la involucre en irregularidades. “Se ha hecho toda una investigación pero al mismo tiempo también toda una discusión pública respecto de Sierra Bella, y queda demostrado que yo siempre actué de acuerdo a la ley. Siempre actué de buena fe buscando lo mejor para la comuna de Santiago”, afirmó.

Hassler expresó su confianza en que la causa se cerrará pronto y subrayó la diferencia en el trato mediático que ha recibido su caso en comparación con otras investigaciones. “Llama la atención que en lo que nos ha tocado vivir, ha sido todo difundido inmediatamente por ciertos medios de comunicación. Cuando sé que todo esto va a terminar en mi inocencia. Por tanto creo que eso es dañino para la democracia. Es dañino para la justicia”, comentó.

Hassler acusa intencionalidad política

La exalcaldesa aseguró que detrás de estas filtraciones hay una estrategia para perjudicar su imagen pública y sus posibilidades en futuros procesos electorales. “Hay un uso indebido de la justicia para hacer política, y creo que va directamente vinculado en este intento de dañar nuestra imagen pública en los procesos electorales, como posibles candidatas al Congreso”, subrayando que este tipo de acciones afectan negativamente tanto a la democracia como a la confianza ciudadana en las instituciones judiciales”, sostuvo.

“Creo que hay una intencionalidad detrás, y que si no lo hubiera, seríamos muy ingenuas”, señaló.

Finalmente criticó que el medio La Tercera no la contactó previamente para contrastar la información antes de publicar los chats. “Me enteré leyéndolo en La Tercera. Estas comunicaciones que evidentemente no tienen ningún valor en términos de investigación, pero sí tienen un valor respecto la posibilidad de hacer un daño a la imagen pública al exponer conversaciones que fueron privadas (...) creo que hay una vulneración que es muy grave, y que tiene que ver también en cómo se mal utilizan las herramientas judiciales para interferir en la política y en la opinión pública. Y no, La Tercera no me contactó”, dijo la exautoridad.