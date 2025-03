“La última vez que vio a sus hijos fue para Navidad”: Abogada de Faloon revela que Jean Paul Pineda no paga pensión alimenticia desde hace un año

La abogada de Faloon Larraguibel, Lya Rojas, dio a conocer nuevas revelaciones en torno a la actitud de Jean Paul Pineda, expareja de Faloon Larraguibel, en torno al cuidado de los tres hijos que tienen en común. Según reveló la letrada, el exfutbolista Jean Paul Pineda no ha contribuido económicamente con la manutención de sus hijos durante el último año. E incluso, señaló que el deportista lleva mucho tiempo sin verlos.

“Tuvimos una conversación con la abogada de él (Jean Paul Pineda) pero no hemos cerrado nada, o sea, hasta ahora él durante todo este tiempo que se produjo la separación, no ha aportado nada por concepto de pensión alimenticia, eso ha pasado aproximadamente por un año”, comentó la abogada en Que te lo digo.

Rojas también advirtió que la situación económica de Faloon es preocupante, ya que Pineda tampoco estaría contribuyendo con el pago del dividendo del inmueble en el que reside la exintegrante de Yingo junto a sus hijos.

“Entonces, imagínate, no ha aportado nada por alimento, y en este departamento donde está Faloon se paga un dividendo. Nosotros no sabemos en qué está ese pago. Ella me dice que lo más probable es que esté impago, por ende, no está aportando para el dividendo, ni la alimentación, ni el lugar para mantener a los hijos”, agregó la profesional.

Además de la falta de apoyo económico, Rojas reveló que Pineda mantiene una relación distante con sus hijos. “La última vez que vio Jean Paul Pineda a sus hijos fue para esta Navidad, o sea, hace tres meses, y desde ahí hace mucho tiempo que no los veía” , concluyó.

Hermano de Jean Paul Pineda habría demandado a Faloon

Este conflicto legal se suma a una reciente demanda interpuesta por el hermano del futbolista, quien exige que Faloon y sus hijos abandonen el inmueble donde actualmente residen en un plazo de 10 días.

En el programa Qué Te lo Digo, Sergio Rojas afirmó que Pineda habría transferido sus bienes a su hermano con el aparente propósito de dejar a Larraguibel sin recursos.

“Tenemos algo de esta demanda que busca poner de patitas en la calle a Faloon en 10 días”, comentó el periodista Sergio Rojas, subrayando la gravedad del caso. Según indicó, el hermano de Pineda argumenta que Larraguibel no cuenta con un contrato formal que respalde su permanencia en la vivienda.